NATO caută soluții pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz prin care trece 20% din petrolul mondial

Aliații NATO analizează opțiunile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o rută strategică esențială pentru comerțul global, blocată de Iran în urma loviturilor americano-israeliene. Anunțul a fost făcut chiar miercuri de secretarul general al Alianței, Mark Rutte, aflat într-o vizită în Norvegia.

O arteră energetică paralizată

Strâmtoarea Ormuz nu este un simplu punct pe hartă. Pe aici, înainte de izbucnirea conflictului, trecea aproximativ 20% din petrolul global și din gazul natural lichefiat (GNL). E drept că blocarea aproape totală a traficului din ultimele două săptămâni a avut un efect imediat și dur.

Prețul petrolului a explodat.

Pe piețele internaționale, temerile privind o criză energetică de proporții sunt tot mai mari, alimentând o volatilitate extremă.

Aliații lucrează la un plan comun

Aflat în nordul Norvegiei pentru a participa la exercițiul militar Cold Response, secretarul general al NATO a confirmat că statele membre sunt unite în dorința de a relua traficul comercial. Mark Rutte a subliniat că se lucrează la o soluție eficientă. Dar cum arată, pe bune, o astfel de soluție?

„Suntem cu toţii de acord, bineînţeles, că trebuie reluat comerţul şi strâmtoarea trebuie redeschisă. Şi ceea ce ştiu este că aliaţii lucrează împreună, discutând despre cum să facă asta, despre cel mai bun mod de a face asta. Lucrează la asta în mod colectiv, pentru a găsi un mod de a merge înainte”, le-a declarat Rutte jurnaliștilor.

Tensiuni în Alianță și criticile lui Trump

Numai că unitatea afișată la nivel declarativ pare să aibă fisuri serioase. Președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri refuzul unor aliați importanți, precum Franța și Regatul Unit, de a sprijini eforturile Washingtonului pentru securizarea rutei strategice.

Iar lucrurile au escaladat rapid. Luni, liderul de la Casa Albă a cerut sprijinul marilor puteri pentru garantarea securității în zonă. Doar o zi mai târziu, el a calificat refuzul unor state NATO drept „o greșeală cu adevărat prostească”, adăugând că, până la urmă, ajutorul acestora nu a mai fost necesar.

Lovituri militare americane

În paralel cu discuțiile diplomatice, armata americană a acționat deja în teren. Au fost desfășurate atacuri asupra unor situri iraniene de rachete din apropierea strâmtorii Ormuz, pentru care s-au folosit inclusiv bombe antibuncăr (cunoscute pentru capacitatea lor de a penetra structuri fortificate).

Aceste acțiuni militare vin pe fondul escaladării tensiunilor din regiune și contribuie direct la blocajul actual al uneia dintre cele mai importante rute comerciale din lume.