Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța militară încă „analizează” afirmațiile Israelului privind noile capacități balistice ale Iranului. E drept că, deși nu există o confirmare oficială, situația este urmărită cu maximă atenție, mai ales după avertismentul unui general israelian care plasează capitale europene în raza de acțiune a Teheranului.

NATO nu poate confirma

Într-o intervenție la emisiunea Face the Nation, Mark Rutte a fost tranșant. NATO „nu poate confirma acest lucru în acest moment”, a spus el, referindu-se la rachetele iraniene care ar putea atinge capitale europene. Numai că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Dar, a adăugat secretarul general, dacă informația se dovedește reală, „este o dovadă în plus că ceea ce face președintele (…) este cheie”.

Rutte a nuanțat, totuși, declarația. „Ceea ce știm sigur este că sunt foarte aproape de a avea această capacitate”.

scenariul este clar pentru alianță. Dacă afirmațiile se confirmă, „înseamnă că deja dețin această capacitate. Dacă nu sunt adevărate, știm că sunt foarte aproape de a o avea”. Iar în privința unei baze anume (cea britanică din Diego Garcia), situația este încă în analiză: „încă evaluăm situația”, a precizat Rutte.

Avertismentul Israelului: Rachete de 4.000 km

De unde a pornit totul? De la un avertisment extrem de serios venit din partea șefului Armatei Israeliene, generalul Eyal Zamir. Acesta a susținut, cu o zi înainte de declarațiile lui Rutte, că rachetele balistice iraniene, cu o rază de acțiune de 4.000 de kilometri, nu mai sunt o problemă exclusiv regională.

Mesajul său a fost direct și fără echivoc. „Aceste rachete nu sunt destinate Israelului. Raza lor acoperă capitale europene – Berlin, Paris și Roma sunt toate în zona de amenințare directă”, a spus Zamir.

Cifrele vorbesc de la sine.

Iranul amenință direct România

Și cum vine asta pentru noi? Ei bine, tensiunile ajung direct și la București. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat luni România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”. Motivul este decizia țării noastre de a permite americanilor să folosească bazele militare pentru realimentarea avioanelor implicate în misiuni în Orientul Mijlociu.

Avertismentul a fost transmis tuturor statelor, dar cu o mențiune specială pentru România. „Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Aceste zile vor trece, iar Iranul va ieși din această încercare cu demnitate și cu fruntea sus. Nicio țară nu ar trebui să-și permită să ofere, în mod direct sau indirect, facilitățile sale Statelor Unite sau regimului sionist, pentru a ajuta partea agresoare”, a transmis Esmail Baghaei.

Oficialul iranian a continuat, referindu-se explicit la țara noastră: „În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică.”