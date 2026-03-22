Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să distrugă toate podurile din sudul Libanului folosite de gruparea armată pro-iraniană Hezbollah. Anunțul a fost făcut duminică de ministrul apărării, Israel Katz, și marchează o nouă escaladare a conflictului din regiune.

Podurile de pe râul Litani, primele vizate

Ordinul dat de prim-ministru vizează în primul rând podurile de peste râul Litani, un curs de apă aflat la aproximativ 30 de kilometri de frontiera israeliană. Două dintre aceste poduri strategice au fost deja distruse miercurea trecută. Dar care este scopul final?

Potrivit ministrului Katz, operaţiunea urmăreşte să împiedice transportul de arme către sud şi „activităţile teroriste” ale Hezbollah. Israelul vrea să taie liniile de aprovizionare și de mișcare ale grupării șiite.

Case demolate, ca în Fâșia Gaza

Numai că ordinul nu se oprește aici. Forţele armate israeliene trebuie si „să accelereze distrugerea caselor libaneze din satele de contact”. Este o tactică similară (și extrem de controversată) cu cea deja aplicată la Beit Hanoun şi Rafah în Fâşia Gaza.

Paralela este clară.

Operațiune terestră în desfășurare

Iar toate aceste acțiuni fac parte dintr-o ofensivă mai amplă. Totul a pornit după ce gruparea şiită libaneză Hezbollah a lansat rachete spre teritoriul israelian, pentru a-i sprijini pe iranieni în contextul războiului cu Israelul și Statele Unite. Ca răspuns, Israelul a lansat o ofensivă în Liban.

Încă de pe 16 martie, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că au început o „operațiune terestră țintită împotriva unor obiective-cheie” în sudul Libanului. Mai multe trupe au fost trimise în zonă pentru a extinde o zonă tampon de securitate.

La vremea respectivă, ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat că operațiunea va continua până când Hezbollah nu va mai reprezenta o amenințare pentru locuitorii din nordul Israelului. Ba chiar a comparat direct acțiunea cu războiul purtat împotriva Hamas în Gaza.