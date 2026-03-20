Nicușor Dan despre viitorul lui Bolojan – îmi doresc să continue, dar o să mai vedem

Președintele Nicușor Dan a comentat vineri, de la Bruxelles, soarta premierului Ilie Bolojan în contextul ultimelor divergențe din coaliția de guvernare. Deși își dorește continuitate, șeful statului a lăsat loc de interpretări, afirmând că situația este mai bună decât în ziua precedentă. „Suntem într-o situaţie mai bună acum decât eram de dimineaţă (joi dimineaţă – n.r.)”, a punctat președintele la finalul reuniunii Consiliului European.

Sprijin parlamentar, nu prezidențial

Întrebat direct despre posibilitatea ca rotativa guvernamentală să se facă cu un alt premier în locul lui Ilie Bolojan, șeful statului a oferit un răspuns diplomatic. Dar plin de nuanțe. El a subliniat că decizia finală aparține, de fapt, partidelor care formează majoritatea din Parlament.

„Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Sprijinul pentru domnul prim-ministru, clar, preşedintele este cel care îl numeşte, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară. Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo, dar o să mai vedem”, a spus Nicuşor Dan. Cum vine asta, mai exact? Rămâne o întrebare deschisă.

Alegerile anticipate, excluse din start

Cât despre scenariul unor alegeri anticipate, vehiculat pe fondul tensiunilor, președintele a fost categoric. El a respins ferm această variantă, motivând prin contextul actual care nu permite o perioadă de instabilitate politică prelungită.

„Da, eu îl exclud. Bineînţeles, teoretic multe se pot întâmpla, dar dat fiind contextul pe care îl traversăm, e ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate”, a răspuns tranșant șeful statului.

O declarație cât se poate de clară.

Zgomotul din coaliție și progresul legislativ

Iar legat de certurile interne care au dominat spațiul public, Nicușor Dan a făcut un apel la calm. E drept că recunoaște existența unor neajunsuri, precum lentoarea deciziilor și „zgomotul public” excesiv. Și totuși, dincolo de aceste aspecte, președintele consideră că, până la urmă, România progresează din punct de vedere legislativ, dând ca exemple legea bugetului sau așa-numita „Ordonanță Trenuleț”.

„Bineînţeles că noi toţi ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede, ca zgomotul public să fie mai mic, ca în spaţiul public să existe şi exemple de lucruri bune, pe care miniştrii le fac şi sunt, dar, dincolo de toate aceste neajunsuri, pe deciziile normative, cum este legea bugetului, cum a fost legea pe administraţie, cum a fost la sfârşitul anului trecut aşa-numita Ordonanţă Trenuleţ, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge la un consens şi, legislativ, normativ, România progresează. Acesta e rezultatul configuraţiei electorale pe care…, configuraţiei parlamentare pe care românii au dat-o şi cu această configuraţie mergem înainte”, a arătat Nicuşor Dan.

Referendumul pentru București, inclus în buget

În finalul conferinței de presă, președintele Nicușor Dan (fost primar general al Capitalei) a abordat și subiectul referendumului privind Bucureștiul. El se așteaptă ca rezultatele acestuia să fie transpuse în Legea bugetului de stat prin intermediul unor amendamente deja agreate de partide.

„În varianta plecată de la Guvern nu era, dar cu amendamentele pe care ştiu că partidele s-au înţeles, referendumul este aplicat. Referendumul are două componente: impozitele pe salarii, pe venituri, care fac obiectul Legii bugetului şi aici referendumul este aplicat în urma amendamentului şi mai este Codul Fiscal. Dar ăsta, la un moment dat, o să ne uităm şi la el – care se referă la taxe şi impozite locale”, a explicat preşedintele.