Preşedintele Nicuşor Dan a avut o întâlnire la Bruxelles cu vicepremierul Oana Gheorghiu, unde au discutat despre două teme majore: digitalizarea statului român şi reforma companiilor de stat. Cei doi oficiali au convenit că acest an este unul decisiv pentru implementarea unor proiecte esențiale. Mai exact, este vorba despre finalizarea cărții electronice de identitate și a portofelelor digitale.

An important pentru cartea de identitate electronică

Într-o postare pe pagina sa de socializare, Nicușor Dan a oferit detalii despre discuția purtată „zilele trecute” în capitala Belgiei. „Am avut, zilele trecute, la Bruxelles, o discuție cu Oana Gheorghiu, viceprim-ministru, despre digitalizarea statului român şi reforma companiilor de stat. Am convenit că anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate şi a portofelelor digitale”, a afirmat președintele.

O mișcare așteptată de mulți.

Servicii publice fără drumuri la ghișeu

Iar beneficiarii finali ai acestor schimbări ar trebui să fie, clar, cetățenii. În opinia preşedintelui, românii, „inclusiv cei din diaspora, au dreptul la servicii publice moderne, digitalizate şi decalitate”. Până la urmă, de ce ar mai fi nevoie de cozi interminabile în 2026? Viziunea este clară, cel puțin la nivel declarativ. „Ei trebuie să se poată identifica şi sǎ poatǎ semna documente de la distanţă, iar majoritatea serviciilor publice ar trebui să fie simple şi accesibile, fără drumuri la ghişeu”, a adăugat Nicuşor Dan. Obiectivul este, pe bune, eliminarea birocrației (cel puțin pe hârtie).

Reforma companiilor de stat, o urgență

Digitalizarea nu a fost singurul subiect fierbinte de pe agendă. Dar discuția a atins și un punct extrem de sensibil pentru economia românească: reforma companiilor de stat. Președintele a subliniat că acest proces este „indispensabilă” şi „nu mai poate fi amânată”.

Concluzia sa a fost tranșantă: „Un stat puternic are nevoie de companii puternice”.