Șeful Nissan, Ivan Espinosa, afirmă că piața americană are nevoie de mașini accesibile, însă taxele pentru vehiculele produse în Mexic fac dificilă menținerea unor prețuri competitive. Un nou model Versa va fi vândut în America Latină, dar nu va ajunge, cel mai probabil, în SUA.

Retragerea modelului Nissan Versa din Statele Unite, după 2025, va lăsa piața fără nicio mașină nouă sub 20.000 de dolari. Practic, dispare o alegere importantă pentru cei ce caută o mașină nouă la un preț accesibil. Chiar dacă Nissan va continua să ofere modele precum Kicks (de la 24.275 de dolari) și Sentra (de la 23.845 de dolari), segmentul sub 20.000 de dolari aproape că dispare. Totuși, compania nu renunță la ideea de a lansa mașini foarte accesibile.

Decizia care schimbă regulile pentru mașinile accesibile

La o întâlnire recentă în sediul Nissan din Yokohama, Ivan Espinosa a explicat că există în continuare cerere pentru mașini foarte accesibile, cum este Versa. Espinosa a menționat că modelul ar fi putut rămâne pe piața americană dacă nu ar fi existat taxele comerciale impuse în timpul administrației Trump. El a declarat:

Cred că există o piață pentru mașinile ultra-accesibile și încă vedem cererea. Dar ceea ce face lucrurile foarte dificile este contextul; mai devreme a fost o întrebare despre tarife. Există cerere – întrebarea este cum să ajungem la prețul potrivit.

Taxele de 25% pentru mașinile și piesele aduse din Mexic sunt un obstacol major. Aceste costuri suplimentare fac aproape imposibilă păstrarea unui preț sub 20.000 de dolari pentru un model gândit să fie accesibil. Așadar, nu lipsa interesului este problema, ci costurile ridicate.

Noi planuri pentru Versa în alte piețe

Producția noii generații Versa, programată pentru 2027, a început deja la uzina Nissan din Aguascalientes A1, Mexic. Totuși, acest model nu va fi disponibil în SUA, tocmai din cauza taxelor de 25%, care ar urca prețul final peste nivelul accesibil pentru mulți cumpărători.

Noul Versa va fi lansat în America Latină în acest an, cu un preț de pornire de ₱374.900, echivalentul a puțin peste 21.000 de dolari la cursul actual. Acest preț reflectă realitatea din regiuni unde taxele nu influențează atât de mult costul final pentru client.

Diferența dintre piețele din America Latină și Statele Unite este dată de contextul comercial. În timp ce în America Latină noul Versa va fi disponibil, clienții americani nu vor avea acces la acest model din cauza politicilor comerciale de acum.

Ce se întâmplă cu sedanurile Nissan în SUA

Versa nu este singurul sedan care dispare din oferta Nissan pe piața americană. Producția modelului Maxima, de dimensiuni mari, a fost deja oprită. De asemenea, se estimează că Altima, sedanul de clasă medie, va fi eliminat gradual până în 2027. Sedanurile pierd teren în fața altor tipuri de vehicule.

Totuși, Ivan Espinosa consideră că sedanurile mai au loc în gama Nissan. El susține:

Cred că încă mai este loc pentru sedanuri. Sentra este un produs foarte bun și, de asemenea, a evoluat. Deci joacă oarecum în zona inferioară a ceea ce era Altima. Pentru moment, continuăm să analizăm piața ca să vedem cum arată… Poate că ceva sub sau la prețul unui Kicks ar avea sens. Dar privind contextul de astăzi, așa cum am spus înainte, tarifele, așa cum sunt ele, fac cam dificilă implementarea unui astfel de program.

Espinosa lasă loc pentru un posibil viitor model de sedan mai mic și mai ieftin, poate chiar sub nivelul Kicks, însă subliniază că taxele actuale fac dificilă lansarea unui astfel de proiect.

Piața americană așteaptă o soluție nouă

Declarațiile lui Ivan Espinosa arată că Nissan recunoaște existența unei cereri reale pentru sedanuri accesibile în Statele Unite, mai ales pentru cei care vor o mașină nouă la un preț cât mai mic. Totuși, contextul economic și politic actual nu permite companiei să vină cu o soluție rapidă pentru această categorie de clienți.

Taxele pentru mașinile fabricate în Mexic fac ca revenirea unui model ca Versa, cu preț sub 20.000 de dolari, să fie aproape imposibilă în acest moment. Costurile de producție și import sunt prea mari pentru ca Nissan să poată oferi un astfel de model la un preț competitiv.

Pe viitor, totul depinde de cum vor evolua politicile comerciale și taxele. Dacă acestea vor fi reduse sau eliminate, Nissan ar putea reveni cu o ofertă accesibilă pentru piața americană. Până atunci, cei care caută o mașină nouă sub 20.000 de dolari au opțiuni limitate sau trebuie să se îndrepte către alte segmente.

Deși există speranțe pentru viitor, în prezent Nissan nu poate oferi o soluție clară pentru segmentul mașinilor noi foarte ieftine în SUA. Cererea există, însă contextul actual face dificilă satisfacerea acesteia.