Noua taxă aplicată coletelor din afara Uniunii Europene, supranumită popular „taxa Temu”, a adus deja la bugetul de stat o sumă considerabilă. Doar în prima lună de la introducerea măsurii, statul a încasat aproximativ 49 de milioane de lei din cele aproape două milioane de pachete intrate în țară, majoritatea expediate din China. Efectele se văd deja în comportamentul consumatorilor.

O proiecție de 120 de milioane de euro pe an

În luna ianuarie, în România au intrat aproape două milioane de colete provenite din spațiul non-UE. Acestea au avut o valoare declarată sub pragul de 150 de euro, limita până la care se aplică noua taxă. Calculele sunt, la prima vedere, simple. Dacă acest ritm de încasări se menține constant pe parcursul întregului an, bugetul de stat s-ar putea rotunji cu circa 600 de milioane de lei, echivalentul a 120 de milioane de euro.

Vânzările, în scădere cu 15%

Dar cum resimt românii această schimbare? V-ați gândit că prețul puțin mai mare vă va face să renunțați la coș? Se pare că da. Specialiștii din piață indică o scădere a vânzărilor de aproximativ 15% în ianuarie, comparativ cu aceeași lună a anului anterior. E drept că nu doar taxa este de vină. Scăderea se înscrie într-un context mai larg de frânare a consumului, care a înregistrat un recul general de 6,5% față de anul trecut.

Cum ajunge taxa în prețul final

Mulți se întreabă unde apare exact această taxă. Ei bine, nu o veți găsi ca o linie separată pe bonul fiscal sau în coșul de cumpărături (cel puțin nu în majoritatea cazurilor). Mecanismul este mai subtil: taxa este, practic, transferată de platformele de comerț online direct în prețul final afișat pentru produs.

plătim mai mult.

Iar această majorare de preț, fie ea și mică, pare să fi schimbat deja obiceiurile de cumpărare. Pentru că plătim mai mult pentru ele, am început să cumpărăm mai puține chinezării. Rămâne de analizat dacă tendința se va menține sau dacă apetitul pentru chilipiruri va depăși, până la urmă, impactul noii taxe de 25 de lei.