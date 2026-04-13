Noul sistem european de intrare-ieșire (botezat EES) este acum complet operațional în toate punctele de frontieră din spațiul Schengen, inclusiv în România. toți cetățenii din state non-UE sunt fotografiați și amprentați la prima intrare, o operațiune care durează cel puțin un minut pentru fiecare persoană și care deja provoacă întârzieri și cozi considerabile în aeroporturi.

Sute de pasageri, un singur flux

V-ați gândit vreodată ce se întâmplă când aterizează simultan două sau trei avioane venite din afara Uniunii Europene? Sute de pasageri ajung în același timp la controlul pașapoartelor. Iar fiecare dintre ei trebuie fotografiat, amprentat și înregistrat în noul sistem. E drept că procedura în sine durează doar câteva zeci de secunde, dar când se adună sute de oameni, așteptarea se transformă rapid de la câteva minute la ore întregi. Specialiștii avertizează că exact în aceste intervale, mai ales pe timpul verii, pot apărea cele mai mari blocaje.

Problema e că, în multe aeroporturi, coada este aceeași pentru toată lumea. Așadar, și cetățenii europeni, deși sunt exceptați de la controlul biometric, ajung să stea la aceleași cozi infernale.

„Puțin enervant”, dar fără alternativă

Teoretic, procedura ar trebui făcută o singură dată. La prima intrare în spațiul Schengen, datele biometrice sunt salvate, iar la următoarele călătorii verificarea ar trebui să fie aproape instantanee. Numai că, în practică, sistemul mai dă și rateuri, iar pasagerii sunt nevoiți să reia procesul.

Părerile călătorilor sunt împărțite. Unii înțeleg necesitatea, alții sunt deja frustrați. „Am fost în Oslo, Norvegia. Am fost în aceeaşi situaţie. Mi-au făcut o fotografie şi mi-au scanat degetele”, povestește un pasager. Un altul adaugă: „Poate fi puţin enervant procesul, dar sunt nişte controale normale, trebuie să avem răbdare, nu mi se pare aşa de deranjant, nu avem ce face”.

Dincolo de cozi, rezultate concrete

Dar de ce toată această bătaie de cap? Sistemul EES a fost creat pentru a crea o bază de date comună menită să protejeze Uniunea Europeană de amenințări externe.

Și cifrele arată că nu e doar teorie. De la începutul implementării sale, în octombrie anul trecut, și până acum, intrarea a 27 de mii de cetățeni non-UE a fost refuzată. Mai important, 700 de indivizi au fost identificați drept amenințări la adresa securității Uniunii Europene.

Reorganizarea, cheia pentru o vară aglomerată

Oficialii europeni promit că problemele tehnice vor fi rezolvate în timp. Până atunci, însă, aeroporturile trebuie să se miște rapid și să reorganizeze fluxurile de pasageri pentru a face față situației. Fără ghișee și culoare adaptate noului sistem, întârzierile se pot transforma în blocaje totale.

Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic, avertizează asupra perioadei următoare. „Probabil că vara aceasta va fi cea mai aglomerată de până acum. Mă aştept să fie aglomerate toate aerportorurile din Europa”, a afirmat acesta. El oferă și un exemplu că lucrurile pot funcționa, dacă există voință: „Există situaţii în lume şi am întâlnit în Japonia când acest sistem merge f bine daca este facut pe un flux corect”.