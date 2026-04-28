Cei care caută „ANAF lista datornici” vor să afle, de regulă, trei lucruri: unde se publică lista, cine apare pe ea și de la ce sume în sus. ANAF publică periodic online atât „lista neagră” a contribuabililor cu obligații fiscale restante, cât și „lista albă” a firmelor fără datorii la stat. Pentru firme, cele mai recente liste din dosarul public se referă la situația de la 31 martie 2026. „Lista neagră” a contribuabililor persoane juridice include obligațiile fiscale restante notificate, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la data publicării.

Pe scurt, nu orice restanță ajunge automat la publicare. Nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane: 500.000 lei pentru marii contribuabili, 250.000 lei pentru contribuabilii mijlocii, 100.000 lei pentru celelalte categorii de debitori, inclusiv persoane fizice cu activități economice independente sau profesii libere, și 15.000 lei pentru alte persoane fizice. Asta înseamnă că lista este relevantă mai ales pentru datorii consistente sau pentru categorii de contribuabili unde pragul de publicare este mai redus.

Ce înseamnă lista datornicilor la ANAF și cine poate apărea pe ea

ANAF publică aceste liste ca instrument de transparență și presiune fiscală. În practică, apar atât contribuabili persoane juridice, cât și, în anumite condiții și în funcție de plafoanele aplicabile, persoane fizice. În vizor sunt inclusiv persoane care au obținut venituri din profesii liberale, drepturi de autor, chirii sau arende. Pe listele datornicilor la ANAF au apărut persoane publice, precum oameni de afaceri și politicieni cu datorii în creștere an de an.

În paralel cu lista datornicilor, Fiscul a publicat și „lista albă” a firmelor fără datorii la stat. Firmele trebuie să îndeplinească cumulativ condiții pentru a fi incluse în lista albă a ANAF. Pentru mediul de afaceri, diferența dintre cele două liste nu este doar simbolică. Reputația companiei poate fi afectată direct de apariția pe lista restanțierilor, motiv pentru care subiectul este urmărit atent de antreprenori, parteneri comerciali și bănci. Despre impactul asupra companiilor, contextul este completat și de Lista ANAF a datornicilor din T2 2026 pune în joc .

Pragurile de publicare: de la ce datorii apari pe listă

Unul dintre cele mai importante detalii pentru cine caută „anaf lista datornici” este pragul minim de la care restanțele pot fi făcute publice. Regulile din dosarul documentat arată diferențe clare între categoriile de contribuabili. Marii contribuabili intră în zona publicării de la 500.000 lei în sus. Pentru contribuabilii mijlocii, plafonul este 250.000 lei. Pentru celelalte categorii de debitori, inclusiv persoane fizice cu activități economice independente sau profesii libere, pragul este 100.000 lei. Pentru alte persoane fizice, plafonul este 15.000 lei.

Această structură explică de ce unii contribuabili cu restanțe nu apar public, iar alții da. Publicarea vizează obligațiile fiscale restante notificate, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la data publicării. Cu alte cuvinte, contează atât valoarea, cât și stadiul fiscal al sumei restante.

Ce urmează pentru cei cu restanțe: notificări, termen de 60 de zile, penalități

Fiscul nu se oprește la publicarea listelor. Din toamnă, ANAF va trimite notificări pentru restanțele din ultimii 5 ani către peste 11.000 de români vizați. Notificările de plată vor fi trimise prin poștă sau online, în cazul celor cu cont pe site-ul instituției. Pentru cei notificați prin poștă, termenul este clar: vor avea la dispoziție 60 de zile să-și achite datoria.

Dacă suma nu este plătită în acest interval, statul va începe să calculeze penalități, iar restanțierii cu penalități mai mari de 40 de lei vor putea fi executați silit. Aici miza devine practică, nu doar reputațională. O datorie ignorată poate trece rapid din zona unei simple notificări în zona măsurilor de executare. În același registru, Anuntul oficial care vizeaza mii de antreprenori r oferă context suplimentar despre cum sunt urmărite restanțele la stat.

De ce insistă ANAF pe recuperarea datoriilor

Presiunea pentru colectare este mare și din cauza dimensiunii soldului restant. O datorie uriașă de 15 miliarde de lei este estimată de ministrul Finanțelor. În acest context, publicarea listelor, notificările individuale și posibilitatea executării silite fac parte din aceeași strategie de recuperare a banilor la buget.

Pentru contribuabili, asta înseamnă că verificarea periodică a situației fiscale nu mai este opțională. Cine are venituri din profesii liberale, drepturi de autor, chirii sau arende trebuie să fie atent mai ales la obligațiile declarate, dar neachitate la timp. În practică, multe probleme pornesc din diferențe ignorate, termene omise sau decizii de impunere care nu sunt urmărite până la stingere.

Cum să interpretezi corect lista ANAF a datornicilor

Prezența pe listă arată existența unor obligații fiscale restante în condițiile și peste pragurile prevăzute pentru publicare. Absența de pe listă nu înseamnă automat că nu există nicio sumă restantă, ci poate însemna și că totalul este sub plafonul aplicabil categoriei respective. De aceea, lista trebuie citită ca un instrument public de semnalare, nu ca o fotografie exhaustivă a tuturor restanțelor din economie.

În același timp, pentru firme, apare și contraponderea de imagine: „lista albă” a companiilor fără datorii. Faptul că ANAF a publicat atât lista firmelor fără obligații restante, cât și lista contribuabililor care nu și-au plătit la timp toate obligațiile fiscale, ambele pentru situația de la 31 martie 2026, arată că Fiscul transmite un dublu mesaj: recompensează conformarea și expune neplata.

Pentru cei interesați strict de publicarea iminentă a restanțierilor mari, tema este urmărită și în ANAF publică luna aceasta lista rușinii cu datorni. Iar pentru contribuabilii persoane fizice și juridice deopotrivă, concluzia practică este simplă: dacă există restanțe, mai ales unele vechi, perioada următoare vine cu verificări mai stricte, notificări directe și costuri suplimentare în caz de întârziere.