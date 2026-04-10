Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va publica în această lună lista companiilor cu datorii la stat pentru primul trimestru din 2026. Pe celebra „listă a rușinii” vor figura firmele care nu și-au achitat obligațiile fiscale aferente perioadei ianuarie – martie 2026, conform legislației în vigoare.

Cine intră pe lista neagră a Fiscului

Publicarea este reglementată de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 558/2016, un act normativ ce stabilește procedura de publicare a listelor cu debitorii care înregistrează obligații fiscale restante. firmele care nu și-au plătit la timp dările către stat pentru primele trei luni ale anului vor fi făcute publice. V-ați întrebat vreodată care sunt exact sumele de la care o firmă devine „faimoasă” în ochii Fiscului?

Praguri clare pentru datornici

Dar nu orice companie cu datorii ajunge pe listă. Fiscul a stabilit niște plafoane foarte clare, în funcție de mărimea contribuabilului. Iar sumele nu sunt deloc de neglijat.

Sunt publicate obligațiile fiscale restante totale care depășesc următoarele praguri:

500.000 lei , în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 250.000 lei , în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori.

O precizare importantă din Codul Fiscal

Un detaliu tehnic, dar esențial, este că la calculul acestor datorii nu sunt luate în considerare sumele pe care statul, la rândul său, ar trebui să le returneze companiei. Legea (mai exact, art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală) este foarte clară în această privință și nu prevede compensarea.

Așadar, se ia în calcul doar datoria brută a firmei către bugetul de stat.

Ștergerea de pe listă în 15 zile

Există, e drept, și o cale de ieșire pentru companiile care ajung pe această listă. Procedura permite eliminarea rapidă a numelui unei firme odată ce aceasta își achită integral restanțele fiscale. Termenul este fix.

ANAF precizează că „în termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din liste”.