O echipă de scafandri a făcut o descoperire uluitoare în apele din largul Floridei. Aceștia au recuperat o comoară spaniolă pierdută acum 300 de ani, estimată la un milion de dolari. Peste 1.000 de monede din aur și argint au fost scoase la lumină de pe fundul oceanului.

Aur și argint de un milion de dolari

Ascunsă sub nisipul de pe fundul apelor turcoaz, comoara a fost localizată de scafandrii companiei 1715 Fleet – Queens Jewels LLC (specializată în recuperarea de epave). Descoperirea, anunțată recent, a avut loc în această vară de-a lungul unei porțiuni de coastă cunoscute, deloc surprinzător, drept „Coasta Comorilor”. Monedele, peste 1.000 la număr, provin din coloniile spaniole din Bolivia, Mexic și Peru.

Povestea flotei spaniole din 1715

În urmă cu trei secole, o întreagă flotă de nave spaniole se întorcea spre casă, încărcată cu aur, argint și bijuterii din Lumea Nouă. Numai că, pe 31 iulie 1715, un uragan devastator a distrus complet flota, împrăștiind încărcătura prețioasă pe fundul mării. De-a lungul anilor, vânătorii de comori au recuperat artefacte în valoare de milioane de dolari din zona care se întinde de la Melbourne până la Fort Pierce, iar ultima descoperire confirmă că oceanul încă mai are secrete de dezvăluit.

Mai mult decât o simplă comoară

Pe multe dintre monedele recuperate recent încă se pot vedea datele și însemnele monetare, un detaliu extrem de valoros pentru istorici și colecționari. V-ați gândit vreodată ce povești ascunde o singură monedă veche de 300 de ani? Sal Guttuso, directorul de operațiuni al companiei, a explicat importanța descoperirii. „Această descoperire nu este doar despre comoara în sine, ci și despre poveștile pe care le spune”, a declarat el.

„Fiecare monedă este o piesă de istorie, o legătură tangibilă cu oamenii care au trăit, au muncit și au navigat în Epoca de Aur a Imperiului Spaniol. Găsirea a 1.000 de astfel de monede într-o singură acțiune de recuperare este rară și extraordinară.”

Legea și vânătorii de comori

Dar cum se desfășoară, pe bune, o astfel de operațiune? Echipa lui Guttuso folosește o flotă de bărci, scafandri, detectoare de metale subacvatice și tehnici de aspirare a nisipului pentru a cerceta fundul mării. Conform legii din Florida, orice artefact istoric „abandonat” găsit în apele statului aparține, în primă fază, statului. Astfel, aproximativ 20% din materialele recuperate sunt păstrate pentru cercetare sau expunere publică.

Restul artefactelor sunt împărțite în mod egal între proprietarii companiei de recuperare și subcontractorii acesteia, după un proces de negociere aprobat de o instanță federală. „Vrem să facem lucrurile corect”, a spus Guttuso. „Și asta este în beneficiul oamenilor din Florida. Ele ajung în muzee”, a adăugat el.

Nu totul e roz în goana după aur

Iar istoria recentă a acestei comori are și o parte mai puțin onorabilă. Anul trecut, autoritățile din Florida au anunțat că au recuperat zeci de monede de aur furate chiar de la situl epavei. Suspectul a fost identificat ca fiind un membru al familiei unuia dintre subcontractanții angajați de 1715 Fleet – Queens Jewels LLC.