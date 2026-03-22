Un accident grav a perturbat astăzi traficul în nordul Capitalei, în jurul orei 13:32. O femeie a fost lovită în plin de un tramvai al liniei 5 pe Bulevardul Aerogării, iar circulația pe acest tronson a fost blocată temporar, generând întârzieri semnificative pentru călători.

Primele informații de la fața locului

Societatea de Transport București (STB) a oferit rapid detalii despre incident, confirmând că totul s-a petrecut pe sensul de deplasare către Pantelimon, înainte de stația Piața Băneasa. Potrivit comunicatului oficial, vina ar aparține, la prima vedere, pietonului. „Astăzi, în jurul orei 13:32, în zona Bd. Aerogării, pana in statia Piața Băneasa, pe sensul de deplasare către Pantelimon, s-a produs un accident în care au fost implicate o persoană și un tramvai aparținând liniei 5.Din primele informații, o femeie s-ar fi angajat în traversarea străzii pe culoarea roșie a semaforului, moment în care a fost surprinsă și accidentată de vagonul de tramvai, vatmanul neputând evita impactul. La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și de poliție”, a transmis STB.

Până la urmă, ce șanse reale avea vatmanul să evite coliziunea în aceste condiții? Echipajele de urgență (atât medicale, cât și de poliție) au ajuns rapid în zonă pentru a acorda primul ajutor și pentru a demara cercetările.

Trafic deviat și soluții de urgență

Impactul asupra transportului public a fost imediat. Blocajul liniei 5, una destul de circulată, a impus măsuri rapide pentru a prelua fluxul de călători rămași în stații.

Reacția a fost rapidă.

STB a anunțat devierea tramvaielor și introducerea unei linii navetă de autobuz. „Ca urmare a incidentului, circulația tramvaielor liniei 5 a fost temporar blocată în zonă, fiind deviată la capătul de linie Banu Manta. Pentru asigurarea continuității transportului public, linia de autobuz 605 a fost prelungită până la Aeroportul Băneasa.Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii accidentului”, se mai arată în comunicatul companiei.

Dar devierea la Banu Manta a însemnat, pentru mulți, un ocol serios și timp pierdut. linia de autobuz 605 a fost soluția de compromis pentru a asigura legătura cu zona Aeroportului Băneasa. Ancheta poliției rutiere va stabili cu exactitate dinamica accidentului și gradul de vinovăție al persoanelor implicate.