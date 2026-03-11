O firmă din Cluj a dezvoltat AI-ul pentru sistemele antidronă de 5 mil. $ ale armatei SUA

O tehnologie de inteligență artificială dezvoltată de o companie din România a ajuns componentă cheie în sistemele de apărare ale armatei americane. Tehnologia Nemesis AI, creată de OVES Enterprise, este acum utilizată pentru a proteja forțele SUA desfășurate în Orientul Mijlociu împotriva atacurilor cu drone.

Integrarea este rezultatul unui parteneriat strategic semnat în urmă cu aproape un an între firma românească și MSI Defense Solutions, un partener al Departamentului Apărării al SUA. Potrivit Forbes, modelele de inteligență artificială dezvoltate la Cluj-Napoca au fost integrate în sistemul antidronă EAGLS (Electronic Advanced Ground Launcher System), al cărui cost estimat este de aproximativ 5 milioane de dolari per unitate.

Nemesis AI: Creierul din spatele sistemului de 5 milioane de dolari

Sistemul EAGLS este conceput pentru a detecta și neutraliza drone și alte amenințări aeriene, folosind rachete ghidate laser APKWS și senzori radar și optici. Contribuția românească, Nemesis AI, adaugă un nou nivel de eficiență prin mai multe modele de inteligență artificială antrenate special pentru recunoașterea țintelor, analiza traiectoriei și predicția poziției viitoare a dronelor.

După ce o amenințare este detectată, tehnologia românească preia controlul. Nemesis AI analizează datele de la senzori multipli, estimează traiectoria dronei inamice și generează automat parametrii necesari pentru a orienta turela și a lansa racheta de interceptare. Astfel, sistemul poate realiza operațiuni precum identificarea, blocarea și urmărirea țintei în timp real, reducând semnificativ sarcina operatorilor umani și simplificând operarea platformei.

„O diferență de secunde între viață și moarte”

Eficiența în luptă este adesea o chestiune de secunde, iar automatizarea proceselor critice poate schimba soarta unei confruntări. În configurațiile tradiționale, interceptarea unei drone necesită coordonarea mai multor operatori, însă inteligența artificială crește exponențial rata de succes a interceptării.

„Într-un teatru de operațiuni, timpul de reacție este critic. Integrarea inteligenței artificiale ne permite să analizăm datele provenite de la senzori în timp real și să scurtăm semnificativ intervalul dintre detectarea unei amenințări și decizia de interceptare. Uneori vorbim despre una sau două secunde, iar în astfel de situații această diferență poate însemna literalmente diferența dintre viață și moarte pentru oamenii aflați în teren”, a declarat Nguyen Trinh, CEO al MSI Defense Solutions.

Mihai Filip, CEO-ul OVES Enterprise, a subliniat că integrarea confirmă capacitatea tehnologiei de a funcționa în scenarii reale de luptă. „În acest tip de sisteme, diferența este dată de viteza cu care sunt identificate și clasificate amenințările și de capacitatea de a reduce timpul dintre detectarea unei drone și interceptarea acesteia. Tehnologia noastră analizează date provenite de la senzori multipli, identifică ținte ostile și le urmărește traiectoria, sprijinind decizia de neutralizare”, a afirmat acesta.

Următorul pas: Detectarea de la 20 km și atacuri de tip roi

Folosirea pe scară largă a dronelor în conflictele recente a determinat armatele să investească masiv în sisteme C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) precum EAGLS. OVES Enterprise continuă dezvoltarea Nemesis AI pentru a răspunde unor amenințări și mai complexe. Obiectivele includ extinderea capacității de detecție a țintelor la distanțe de până la 20 de kilometri și gestionarea simultană a atacurilor coordonate de tip „swarm” (roi), unul dintre cele mai dificile scenarii de pe câmpul de luptă modern.

Deși în prezent operatorul uman rămâne în lanțul decizional, o mare parte din procese sunt deja automate, iar compania urmărește creșterea nivelului de autonomie al platformei. OVES Enterprise, fondată în 2015 la Cluj-Napoca, are peste 200 de angajați și analizează posibilitatea de a prezenta sistemul EAGLS îmbunătățit cu Nemesis AI și în România, în cadrul expoziției internaționale BSDA (Black Sea Defense & Aerospace).