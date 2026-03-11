O fotbalistă iraniană renunță la azilul din Australia și se întoarce acasă

Răsturnare de situație în cazul fotbalistelor iraniene care au cerut protecție în Australia. O membră a echipei, căreia i se acordase azil, a decis brusc să își revoce viza și să se întoarcă în Iran.

Informația a fost confirmată de ministrul australian de interne, Tony Burke. Potrivit Mediafax, sportiva făcea parte dintr-un grup de șapte jucătoare care primiseră vize umanitare din motive de siguranță, după ce echipa a fost eliminată din Cupa Asiei, competiție desfășurată chiar în Australia.

„Oamenii pot să se răzgândească”

Explicația oficială pentru această decizie neașteptată a venit chiar de la ministrul Burke. Acesta a declarat în parlament că sportiva a fost influențată de discuțiile purtate cu alte colege care părăsiseră deja Australia. „Una dintre cele două care au decis să rămână aseară a vorbit cu unele dintre coechipierele care au plecat și s-a răzgândit”, a precizat oficialul.

Guvernul australian a subliniat că hotărârea sportivei va fi respectată, indiferent de contextul delicat. „În Australia, oamenii pot să se răzgândească, oamenii pot să călătorească. Așadar, respectăm contextul în care a luat această decizie”, a adăugat Tony Burke.

Alertă de securitate pentru restul echipei

Decizia fotbalistei de a se întoarce în Iran a avut consecințe imediate pentru colegele sale rămase pe teritoriul australian. Ministrul Burke a dezvăluit că restul jucătoarelor au trebuit să fie mutate de urgență într-o locație sigură.

Această măsură de precauție a fost luată după ce sportiva care s-a răzgândit a contactat ambasada Iranului. Prin acest gest, ea a dezvăluit locația în care se aflau celelalte coechipiere care au primit azil.

Protestul care a declanșat criza

Cazul fotbalistelor iraniene a atras atenția internațională după un gest de protest curajos. Mai multe jucătoare au fost criticate aspru și chiar amenințate în Iran pentru că au refuzat să cânte imnul național înaintea unei partide din Cupa Asiei.

Temerile pentru siguranța lor le-au determinat pe șapte dintre sportive să solicite protecția statului australian. Nu toate membrele echipei de fotbal a Iranului au solicitat azil la finalul competiției.