O înregistrare bombă dezvăluie de la cine primea bani Călin Georgescu

O nouă înregistrare explozivă cu Sebastian Ghiță, obținută de Cristi Ciupercă, aruncă în aer scena politică. Fostul deputat fugar susține că omul de afaceri Elan Schwartzenberg l-ar fi finanțat pe Călin Georgescu, legând numele acestora de misterioasa dispariție a lui Codruț Marta și de aranjamente politice la cel mai înalt nivel.

Dezvăluirile lui Sebastian Ghiță

În înregistrarea publicată recent, Sebastian Ghiță vorbește fără ocolișuri despre finanțările pe care Călin Georgescu le-ar fi primit. Iar sursa banilor, conform lui Ghiță, ar fi nimeni altul decât controversatul Elan Schwartzenberg. Hai să vedem ce spune concret Ghiță, care aduce în discuție și dispariția lui Codruț Marta, fostul aghiotant al lui Sorin Blejnar de la ANAF.

„Stai să vezi cu Elan «Schwarzenegger» ăla, cu acest Călin Georgescu, când o să-l dea ăștia cu toate, că acest Călin Georgescu cred că cei mai mulți bani îi lua de la Elan Schwarzenegger ăla, cu Codruț Marta, cu acuzațiile alea de omor, că mi-a povestit mie Coldifer că Schwarzenberg cu fra-su au fost ultimii care l-au luat cu mașina pe Codruț Marta ăla care a furat banii lui Blejnar și l-au dus la Snagov și de acolo dracul l-a mai văzut pe ăla. Deci tu, ditamai Călin Georgescu, accepți, iei bani, stabilești guverne, faci aranjamente, îl trimiți pe ăla prin toată lumea să dea tot fel de semnale. Păi tu nu știi că «Schwarzenegger» ăla să învârte cu toate serviciile, cu israelieni, cu ruși. Vezi scandal ce o să iasă și cu Călin Gheorghescu ăsta”, a dezvăluit Ghiță.

V-ați fi gândit că numele unui fost candidat la prezidențiale ar putea fi amestecat într-o asemenea afacere?

Mărturia lui Dorin Cocoș

Povestea capătă și mai mult contur prin declarațiile lui Dorin Cocoș. Acesta a confirmat legătura extrem de strânsă dintre Ilan Schwartzenberg și Codruț Marta, povestind un episod relevant dintr-o întâlnire de la un birou, unde tensiunile dintre Schwartzenberg și Ghiță erau la cote maxime. Marta, e drept, a sărit atunci în apărarea lui Schwartzenberg.

„Când a fost chestia cu Realitatea, cu România TV. Știti că Sebastian Ghiță se certa cu Ilan, da? Și ne-am întâlnit la cineva în birou – nu vreau să dau numele că e un prieten de-al meu. Eu am venit cu Ghiță și Ilan a venit cu Codruț Marta, care îl apara pe Ilan mai-mai să nu îl bată pe Ghiță. Deci, nu că erau prieteni: erau la cataramă. Și Codruț Marta era tot de acolo. Săracu, dacă o fi murit, Dumnezeu să-l odihnească, să-i fie țărîna ușoară! Dacă trăiește, să stea liniștit pe unde e, să nu se mai întoarcă.Vă dați seama, afla imediat Coldea și îl chema pe Blejnar: Bă, spune-i lui ăsta să nu mai vorbească, să nu mai asta. Acuma eu nu zic că l-a omorât Coldea”, a punctat Cocoș.

Banii blocați și acuzațiile de omor

Dar poate cea mai șocantă mărturie vine de la Alina Petre Măgureanu (fosta soție a fiului lui Virgil Măgureanu). Încă din 2016, aceasta lega soarta lui Marta de o sumă uriașă de bani care ar fi fost blocată într-un cont și de influența lui Ilan Schwartzenberg. Ea a relatat cum soțul ei i-ar fi spus că Marta a fost ucis, chiar înainte ca dispariția acestuia să devină publică.

Cifrele sunt amețitoare.

„10 milioane de euro trebuiau să ajungă într-un cont și că nu se știe ce s-a întâmplat cu ea (suma n.r.). N-a specificat contul și că ar fi bine să dispară, că incomodează și că poate îl ingropăm în pădure. Nici nu aș fi spus niciunei autorități dacă după o săptămână nu venea soțul meu acasă, transfigurat, spunându-mi că a dispărut acest Codruț Marta, în condițiile în care nu fusese dat nimic în mass media. Că a dispărut și că aia l-au omorât”, spunea Alina Petre în anul 2016.

Codruț Marta, fost director de cabinet al șefului ANAF Sorin Blejnar, a fost dat dispărut oficial în mai 2012. Surse judiciare au indicat suspiciuni privind implicarea omului de afaceri Elan Schwartzenberg în dispariția sa, acesta părăsind România și fiind ulterior dat în urmărire internațională într-un alt dosar. Procurorii suspectează că Schwartzenberg proteja o rețea de evaziune fiscală din care făceau parte și Blejnar, și Marta. Mai mult, se crede că atât Marta, cât și Blejnar ar fi primit o mită de 1,2 milioane de euro de la gruparea condusă de Radu Nemeș, condamnat pentru o evaziune de 57 de milioane de euro.