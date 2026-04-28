Cercetătorii au arătat, prin studii pe șoareci, că blocarea temporară a unui proces esențial în formarea spermatozoizilor poate opri fertilitatea, cu revenire completă după oprirea tratamentului.

În prezent, bărbații care vor să prevină o sarcină nu au prea multe opțiuni la dispoziție. Totuși, lucrurile s-ar putea schimba în curând. Un studiu desfășurat pe parcursul a șase ani aduce în discuție o posibilitate reală pentru o metodă de contracepție masculină, fără hormoni și, cel mai important, reversibilă. Principiul de bază este oprirea temporară a producției de spermatozoizi, fără a afecta definitiv fertilitatea.

Un proces cheie ascuns în laborator

Cercetătorii de la Universitatea Cornell s-au concentrat pe meioză, un proces biologic esențial. Meioza este mecanismul prin care celulele germinale devin spermatozoizi maturi, capabili să fertilizeze ovulul.

Această etapă a fost aleasă tocmai pentru a nu afecta celulele stem spermatogoniale, cele care asigură producția continuă de spermatozoizi. Dacă aceste celule ar fi distruse, ar apărea infertilitatea permanentă, lucru care nu este de dorit.

Prin intervenția asupra meiozei, cercetătorii au reușit să împiedice formarea spermatozoizilor viabili, deci fertilizarea nu mai este posibilă cât timp durează tratamentul. Dar cum s-a reușit această oprire temporară?

O moleculă cu o poveste neașteptată

Molecula JQ1 a jucat un rol esențial în această metodă. Inițial creată pentru cercetarea cancerului și a bolilor inflamatorii, JQ1 s-a dovedit utilă și în acest context. Ea acționează într-o etapă timpurie a meiozei, numită profaza I.

JQ1 oprește dezvoltarea normală a celulelor germinale în această fază, ducând la moartea acestora. În același timp, compusul blochează activitatea genelor necesare pentru etapele următoare ale formării spermatozoizilor, ceea ce duce la stoparea completă a producției de spermatozoizi.

În experiment, șoarecii masculi au primit JQ1 timp de trei săptămâni. În această perioadă, producția de spermatozoizi a fost blocată complet, iar meioza nu a mai avut loc. Totuși, JQ1 nu este potrivit pentru oameni, din cauza efectelor adverse neurologice. Cu toate acestea, molecula a arătat că meioza poate fi țintită reversibil pentru contracepție.

După oprirea tratamentului, cercetătorii au urmărit dacă efectele dispar complet.

Un drum spre normalitate după tratament

La finalul celor trei săptămâni de tratament, administrarea JQ1 a fost oprită, iar cercetătorii au urmărit reacția organismului. Recuperarea nu a fost imediată, dar procesele au revenit treptat la normal.

În aproximativ șase săptămâni, majoritatea proceselor implicate în meioză au revenit la funcționarea normală, iar producția de spermatozoizi a fost reluată. Șoarecii au redevenit fertili și au putut avea pui sănătoși. Puii născuți au fost capabili, la rândul lor, să se reproducă fără probleme.

Aceste rezultate arată că efectul contraceptiv a fost doar temporar, fără efecte negative pe termen lung asupra fertilității. Asta demonstrează că este posibilă o contracepție masculină reversibilă și sigură.

Un pas înainte în planificarea familială

În prezent, bărbații pot apela doar la prezervative sau la vasectomie ca metode principale de contracepție. Prezervativele sunt eficiente, dar depind de utilizare corectă, iar vasectomia este o intervenție chirurgicală considerată permanentă, chiar dacă uneori poate fi reversată.

Contraceptivele hormonale pentru bărbați au rămas puține, din cauza efectelor adverse observate la femei. De aceea, o metodă non-hormonală și reversibilă ar fi un progres important.

Studiul publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) aduce speranță pentru viitor. Autorii subliniază că metoda lor evită problemele tratamentelor hormonale și nu afectează fertilitatea pe termen lung.

Cercetătorii sunt de părere că, dacă această metodă va putea fi adaptată pentru oameni, tratamentul ar putea fi administrat sub formă de injecții periodice sau chiar ca un plasture cu efect contraceptiv de lungă durată.

Ce se ascunde în spatele următorului pas

Este important de știut că studiul a fost realizat doar pe șoareci, iar JQ1 nu poate fi folosit la oameni din cauza efectelor secundare. Totuși, cercetarea dovedește că este posibil să oprești temporar producția de spermatozoizi prin țintirea meiozei.

Următorul pas va fi descoperirea unor compuși asemănători cu JQ1, dar fără efecte adverse, care să poată fi folosiți în siguranță la oameni. Dacă se va reuși acest lucru, bărbații ar putea avea acces la o metodă contraceptivă eficientă, sigură și reversibilă, fără hormoni.

Aceste rezultate deschid calea către o alternativă mult așteptată la metodele existente. O astfel de opțiune ar putea schimba modul în care bărbații se implică în planificarea familială și în responsabilitatea contracepției.

Rămâne de văzut cum vor evolua cercetările și când va putea fi testată această metodă la oameni. Pentru moment, rezultatele obținute pe șoareci oferă motive de optimism pentru viitorul contracepției masculine.