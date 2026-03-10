O nouă scumpire la pompă peste noapte. Benzina a depășit 8,30 lei litrul

Șoferii din România au fost întâmpinați marți dimineață, 10 martie 2026, cu prețuri mai mari la carburanți. Benzina și motorina s-au scumpit din nou în cursul nopții de luni spre marți, înregistrând creșteri de până la 0,15 lei pe litru. Aceasta este a patra majorare de preț de la declanșarea războiului din Orientul Mijlociu.

Potrivit datelor analizate de Digi24, prețul pentru un litru de motorină a urcat cu 0,15 lei, în timp ce benzina s-a scumpit cu 0,10 lei. Astfel, prețul mediu pentru un litru de motorină a ajuns să coste peste 8,70 lei, iar un litru de benzină a trecut de pragul de 8,30 lei în majoritatea stațiilor de alimentare din țară.

Creșteri consecutive de la începutul conflictului

Actuala majorare de preț nu este un incident izolat. De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, prețul motorinei a înregistrat patru creșteri consecutive, acumulând o scumpire totală de aproape 0,50 lei pe litru. În aceeași perioadă, prețul benzinei a crescut de trei ori, majorarea totală fiind de peste 0,30 lei pe litru.

Evoluția prețului petrolului pe piețele internaționale

Scumpirile de la pompă sunt direct influențate de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului. De la startul războiului, prețul barilului de petrol a crescut pe bursa internațională de la aproximativ 72 de dolari la peste 90 de dolari. Această evoluție sugerează că majorările din România nu reflectă încă în totalitate creșterea de pe piețele externe.

Ce urmează pentru șoferii români

Analiștii din piață atrag atenția că majorarea prețurilor la pompă nu este simetrică cu cea a barilului de petrol. Această discrepanță poate însemna că furnizorii de carburanți nu au transferat încă integral costurile suplimentare către consumatori. Prin urmare, este posibil ca șoferii să se confrunte cu un nou val de scumpiri în viitorul apropiat.