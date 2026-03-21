Ofensiva Rusiei începe cu un eșec total – 900 de soldați pierduți în 36 de ore

Startul ofensivei de primăvară a Rusiei, lansată pe 17 martie, s-a transformat într-un veritabil dezastru. În primele 36 de ore de atacuri intense în regiunile Donețk și Zaporojie, forțele Moscovei au înregistrat pierderi estimate la aproximativ 900 de militari, fără a reuși vreo străpungere semnificativă a liniilor de apărare ucrainene.

„Capcana ceții” și rolul dronelor

Forțele ruse au așteptat condiții meteo specifice pentru a declanșa operațiunea. Potrivit lui Robert „Magyar” Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei (SBS), o schimbare bruscă a vremii în sectoarele Dobropillia, Pokrovsk și Huliaipole a adus ceață și burniță, condiții considerate favorabile de atacatori. Grupuri de infiltrare ruse, poziționate în avans, au fost activate cu puțin înainte de miezul nopții de 17 martie. Numai că au fost întâmpinate imediat de un foc intens al dronelor ucrainene, care au ucis peste 100 de soldați ruși înainte de răsărit.

La ivirea zorilor, asaltul s-a extins. Infanteria, motocicletele, vehiculele blindate și chiar unități călare au avansat simultan în ceea ce Brovdi a descris drept „o duzină de sectoare”. Apărarea ucraineană, bazată pe o coordonare strânsă între infanterie și operatorii de drone, a rezistat însă cu succes.

Bilanțul negru al primelor 36 de ore

În ciuda amplorii atacului, forțele ruse nu au reușit să obțină nicio străpungere de-a lungul axei Rodynske-Huliaipole. Pozițiile defensive ucrainene au rămas intacte. „Capcana ceții, sau ironia războiului”, a scris Brovdi, referindu-se la faptul că vizibilitatea redusă pe care mizau rușii a fost complet anihilată de capacitățile de supraveghere și lovire ale dronelor.

Cifrele vorbesc de la sine.

Doar unitățile de drone SBS, comandate de Brovdi, au provocat pierderi uriașe. Până la finalul zilei de 17 martie, acestea au ucis 292 de soldați ruși și au rănit alți 221. Iar până la prânzul zilei de 18 martie, s-au adăugat încă 277 de pierderi (141 morți și 136 răniți). În total, în 36 de ore, pierderile se ridică la aproximativ 900 de militari, o cifră descrisă de comandantul ucrainean drept „un fel de nou prag”. Acesta a avertizat însă că presiunea va continua: „restul lunii martie va fi marcat de lupte intense și prelungite”.

O ofensivă deja eșuată?

Potrivit expertului militar Andriy Kramarov, ofițer în rezervă al Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a intrat deja în faza activă a ofensivei de primăvară-vară. „Au făcut deja o încercare de ofensivă pe secțiunea de la Pokrovsk la Huliaipole, aproximativ 100 de kilometri de front. Au existat mai multe puncte de străpungere – sectoare mici de 3-4 kilometri, unde au încercat să pătrundă în spatele nostru operațional-tactic”, a precizat Kramarov.

Rezultatul a fost catastrofal pentru atacatori. „În 24 de ore au pierdut aproximativ 900 de oameni și peste 100 de unități de tehnică. Sunt pierderi foarte mari chiar și pentru un astfel de sector extins al frontului. Din fericire, am reușit să ne pregătim bine și să respingem aceste atacuri.”

Totuși, Kramarov este precaut. Cum vine asta, le-au oprit complet planurile? Nu chiar. „Nu le-am zădărnicit complet ofensiva. Le-am dat peste cap planurile. Nu au putut să se pregătească la fel de bine ca înainte – le-am lovit logistica, echipamentele, am efectuat raiduri de sabotaj. Acest lucru le-a perturbat pregătirea”, a explicat expertul.

Tactica rusă: „cavaleria ușoară” și infiltrarea

Războiul actual este diferit de etapele anterioare. „Dacă cineva crede că tancurile vor dispărea – nu, ele vor rămâne. Se va schimba doar rolul și modul lor de utilizare”, spune Kramarov. Acum, accentul se pune pe tactici de infiltrare. „Acum încearcă să infiltreze grupuri mici – de 2-4 persoane – în spatele nostru, pe distanțe de 5-20 de kilometri. Se ascund acolo și devin activi în timpul asaltului, destabilizând apărarea din interior.”

Aceste operațiuni urmează un tipar clar. „Mai întâi lovesc logistica, apoi intervin artileria și aviația – KAB-uri (bombe aeriene ghidate) – și abia după aceea intră grupurile de asalt.” Asaltul în sine are două valuri. „Prima vine așa-numita ‘cavalerie ușoară’, motociclete, buggy-uri. Străpung rapid și sunt mai greu de interceptat.” Abia apoi, „dacă valul ușor reușește, intră ‘cavaleria grea’, vehicule blindate care consolidează rezultatul.”

Mobilizarea nu înseamnă calitate

În ciuda eșecului inițial, Rusia continuă să pregătească ofensive pe mai multe direcții, precum Kupiansk și Liman, și încearcă să avanseze spre Kostiantinivka. E drept că planurile de mobilizare a peste 409.000 de militari par ambițioase, dar Kramarov le pune în perspectivă. „Anul trecut mobilizau aproximativ 25-30 de mii pe lună. Adică în jur de 360 de mii pe an. Acum cifrele sunt mai mari, dar nu într-un mod critic.”

Dar intensitatea luptelor crește vizibil. „Dacă anterior erau 120-130 de confruntări pe zi, acum ajung la peste 200 – într-o zi, au fost și 237. În consecință, cresc și pierderile.” În final, diferența se face între cantitate și calitate, un aspect pe care expertul îl subliniază tranșant. „Pot recruta oameni, dar transformarea lor în soldați este o altă chestiune. Este o povară pentru sistem. Poți aduce câți oameni vrei, dar nu îi poți antrena suficient. Da, pot trimite ‘carne de tun’, dar cu cât trimit mai multă, cu atât noi o distrugem mai mult.”