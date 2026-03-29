Prețurile la carburanți au explodat, iar șoferii români își fac tot mai des calculele înainte de a porni motorul. În acest context tensionat, o nouă ordonanță care promitea temperarea scumpirilor va intra în vigoare de la 1 aprilie, numai că economiștii o consideră deja o glumă.

O măsură fără efect?

Guvernul a adoptat o ordonanță care, la prima vedere, ar fi trebuit să mai domolească prețurile afișate la pompă. Actul normativ urmează să intre în vigoare chiar de la începutul lunii viitoare, pe 1 aprilie. Și totuși, speranțele șoferilor par să fie spulberate înainte de vreme.

Specialiștii din economie sunt extrem de sceptici. E drept că măsura este considerată o glumă, având în vedere că a fost adoptată într-o formă mult diferită față de proiectul care a fost inițial pus în dezbatere.

Cât de des mai pornim motorul

Impactul scumpirilor se vede deja în obiceiurile de consum ale românilor. Mulți au început să își reevalueze deplasările zilnice, renunțând la drumurile care nu sunt absolut necesare. Dar cât de drastic s-a schimbat, pe bune, comportamentul șoferilor?

O întrebare simplă, dar cu un răspuns complex.

Pentru a înțelege mai bine amploarea fenomenului, am lansat un sondaj cu întrebarea directă: „Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii?”. Opțiunile reflectă principalele categorii de utilizare a autoturismului personal:

O dată pe săptămână

De trei ori pe săptămână

În fiecare zi

Bugetul familiei, sub presiune maximă

Dincolo de cifre, realitatea este că fiecare creștere de preț la benzină și motorină pune o presiune suplimentară pe bugetul gospodăriilor. V-ați gândit vreodată cum afectează aceste scumpiri nu doar transportul, ci și prețul produselor de la raft? Costurile logistice (generate tot de carburant) se reflectă, inevitabil, în tot ceea ce cumpărăm.

Iar în fața acestei situații, mulți șoferi sunt forțați să aleagă între confortul mașinii personale și menținerea unui echilibru financiar. ce efecte concrete va avea actul normativ de la 1 aprilie, mai ales în condițiile în care a fost adoptat într-o formă mult diluată față de proiectul inițial.