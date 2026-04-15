Guvernul pakistanez a anunțat miercuri că furnizarea curentului electric va fi întreruptă timp de aproximativ două ore, în fiecare seară. Măsura, aplicată atunci când se înregistrează un vârf al cererii, are scopul de a „preveni o creștere puternică a tarifelor”, informează AFP, citată de Agerpres.

Tăieri de curent pentru majoritatea țării

Energia electrică va fi întreruptă zilnic în cea mai mare parte a țării timp de două ore și un sfert. Ne referim la intervalul orar 17:00 – 01:00, conform unui comunicat publicat marți de Ministerul Energiei.

Această decizie, nu de puține ori dificilă pentru populație, vine ca o soluție de urgență. Dar cum vine asta, să tai curentul pentru a evita scumpirile? Ei bine, Ministerul Energiei a justificat întreruperile de furnizare prin necesitatea de a „reduce utilizarea combustibililor scumpi”.

Orașe scutite de întreruperi

În schimb, orașele Karachi și Hyderabad, situate în sudul Pakistanului, vor fi exceptate de la această măsură. De ce? Ministerul Energiei a precizat că excepția se datorează „disponibilității unei producții de energie electrică la costuri reduse în regiunea sudică”.

E drept că situația energetică globală este una tensionată. Și totuși, cine ar fi crezut că se va ajunge la tăieri programate de curent în secolul XXI?

Impactul războiului asupra piețelor energetice

Războiul americano-israelian împotriva Iranului, lansat pe 28 februarie, a perturbat piețele energetice. Teheranul a blocat tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală pentru comerțul mondial cu petrol și gaze naturale.

Pakistanul suferă de pe urma creșterii prețurilor globale la energie. Chiar dacă unele dintre petrolierele sale reușesc să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz, impactul se simte. Până la urmă, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale trece, în mod normal, prin Strâmtoarea Ormuz. O mare parte din această cantitate este destinată Asiei, iar blocajul are consecințe serioase asupra economiilor dependente de importurile energetice.