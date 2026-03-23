Opt conturi noi, create aproape simultan pe platforma de predicții online Polymarket, au pariat în weekend aproape 70.000 de dolari pe un armistițiu între Statele Unite și Iran. Dacă un acord se materializează până pe 31 martie, câștigul total ar putea exploda la aproape 820.000 de dolari. Iar experții spun că mișcarea poartă toate semnele distinctive ale tranzacționării pe bază de informații privilegiate.

Semne clare de informații din interior

Analiștii care au urmărit tranzacțiile au observat două indicii clasice. Primul: pariurile au fost plasate direct la prețul pieței, fără nicio încercare de negociere. Asta sugerează că pariorul era extrem de sigur pe rezultat și nu avea timp de pierdut. Al doilea indiciu, și poate cel mai important, este că aceste conturi par să aparțină unui singur investitor. Acesta și-ar fi împărțit miza pe mai multe portofele tocmai pentru a nu atrage atenția.

Ben Yorke, fost cercetător la CoinTelegraph care dezvoltă acum o platformă de tranzacționare AI (numită Starchild), a fost direct. Portofelele digitale „arată cu siguranță ca aparținând cuiva care are un anumit grad de informații din interior”.

Până la urmă, cum stau lucrurile? „De obicei, când vezi împărțirea pe mai multe portofele și încercări deliberate de a masca identitatea, e unul din două scenarii: fie un investitor foarte mare care încearcă să-și protejeze poziția de impactul asupra pieței, fie tranzacționare pe bază de informații din interior”, a explicat Yorke. Cert e că indicatorul Polymarket privind șansele unui armistițiu a sărit de la 6% pe 21 martie la 24% luni, cu peste 21 de milioane de dolari pariați pe acest scenariu.

Un model care se repetă

Toate cele opt conturi au fost create în jurul datei de 21 martie. Perioada nu e deloc întâmplătoare. Atunci, Donald Trump a transmis semnale contradictorii: inițial a părut că escaladează conflictul, dar apoi a sugerat într-o postare pe Truth Social, după închiderea piețelor, că ia în calcul o „reducere treptată” a operațiunilor militare.

Și nu e prima dată când se întâmplă așa ceva. Un alt cont, creat cu puțin timp înainte de atacurile americane asupra Iranului din 28 februarie, a pariat și a câștigat pe acel eveniment. De atunci, contul nu a mai fost folosit deloc. V-ați gândit vreodată la asemenea coincidențe?

Războiul, noua miză a pariorilor online

Platforme precum Polymarket și Kalshi au devenit rapid o componentă a conflictelor moderne. Pariuri plasate la momentul potrivit în acest an sugerează că persoane cu acces la informații secrete le-ar putea folosi pentru a obține profituri uriașe. Fie că e vorba de planurile lui Trump de a-l răpi pe liderul venezuelean Nicolas Maduro sau de momentul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, modelul pare similar.

Numai ca Polymarket, printre ai cărei investitori se numără și o firmă de capital de risc deținută de Donald Trump Jr., a fost deja criticată pentru că ar facilita profitarea de pe urma războiului. O investigație recentă a New York Times a arătat că, deși compania se prezintă ca „News 2.0”, propriile canale de social media sunt pline de informații false. Pe canalele de Discord dedicate platformei, utilizatorii și boții discutau luni strategii despre cum să facă bani din război, inclusiv pariind „DA” pe armistițiul SUA-Iran doar pentru că trei traderi cu istoric bun făcuseră același lucru.

O condiție esențială pentru câștig

Chiar și cu informații din interior, câștigarea pariului nu este garantată.

Regulile Polymarket sunt foarte stricte și cer ca ambele părți implicate să confirme public armistițiul. Condiția este formulată clar: „În sensul acestei piețe, un «acord oficial de încetare a focului» necesită o confirmare publică clară din partea atât a guvernului Statelor Unite, cât și a guvernului Iranului că au convenit să oprească ostilitățile militare unul împotriva celuilalt”.