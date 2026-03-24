Mai mulți traderi au plasat pariuri de sute de milioane de dolari pe piața petrolului cu doar 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe luni existența unor „discuții productive” cu Iranul. Postarea fostului președinte american a dus la o scădere bruscă a prețului la țiței, iar mișcările speculative ridică acum semne de întrebare privind folosirea unor informații privilegiate.

Tranzacții de sute de milioane într-un singur minut

În doar un minut, între 6:49 și 6:50 dimineața, ora New Yorkului, au fost tranzacționate aproximativ 6.200 de contracte futures pentru petrolul Brent (european) și cel WTI (american). Asta se întâmpla cu doar un sfert de oră înainte ca Trump să posteze pe platforma Truth Social că, în ultimele zile, au avut loc discuții cu Teheranul pentru încheierea războiului.

Valoarea acestor tranzacții a fost estimată la 580 de milioane de dolari.

Numai ca la ora 7:04, anunțul lui Trump a declanșat o scădere puternică a prețurilor pe piețele globale de energie. În paralel, bursa americană (S&P 500) și cele europene au înregistrat creșteri, semn că investitorii au început să creadă că războiul nu va mai dura mult. Nu este clar dacă în spatele acestor mișcări s-a aflat o singură entitate sau mai multe.

„Total anormal” pentru o zi de luni

Sincronizarea perfectă a tranzacțiilor a fost comparată cu valul de pariuri foarte mari realizate pe platforma Polymarket, legate de momentul în care SUA vor ataca Iranul și Venezuela. Dar cine ar fi pariat sume atât de mari, cu doar un sfert de oră înainte? Un analist financiar american a declarat: „Este greu de demonstrat o legătură directă, dar te întrebi cine ar fi fost suficient de agresiv încât să vândă contracte futures în acel moment, cu 15 minute înainte de postarea lui Trump”.

Iar un trader dintr-un fond mare de investiții a explicat că specialiștii din domeniul energiei au observat în ultimele luni mai multe tranzacții suspect de bine sincronizate.

„Instinctul meu, după 25 de ani în domeniu, este că așa ceva este total anormal. Este luni dimineață, nu există date importante, nu sunt declarații de la oficiali ai Fed pe care să le anticipezi. Este o tranzacție neobișnuit de mare pentru o zi fără evenimente de risc… Cineva tocmai a devenit mult mai bogat”, a mărturisit investitorul.

Reacția Casei Albe și dezmințirea iraniană

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, a transmis o poziție fermă. „Singura preocupare a președintelui Trump și a oficialilor administrației este să facă ceea ce este mai bine pentru poporul american. Casa Albă nu tolerează ca vreun oficial al administrației să profite ilegal de informații privilegiate, iar orice sugestie că oficialii ar fi implicați în astfel de activități, fără dovezi, este nefondată și iresponsabilă”.

Lucrurile s-au complicat însă luni spre seară. Președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a negat că Washingtonul și Teheranul negociază. Ba chiar a acuzat că „știri false sunt folosite pentru a manipula piețele financiare și petroliere și pentru a ieși din impasul în care sunt blocate SUA și Israel”. În urma acestei declarații, bursele globale au scăzut din nou, iar investitorii au început să cumpere iar petrol și energie.

O piață deja poziționată pe creștere?

Dincolo de speculații, unii analiști aduc în discuție și contextul pieței. E drept că tranzacțiile nu au fost uriașe comparativ cu volumele obișnuite, dar s-a observat și o mișcare bruscă pe piața gazelor din Europa (TTF). Tim Skirrow, analist la compania Energy Aspects, a comentat situația: „Este un volum mai mare decât de obicei pentru acea oră din zi, dar nu este excesiv. Îmi este destul de greu să leg lucrurile între ele”.

Potrivit acestuia, în ultimele săptămâni, fonduri mari de investiții au băgat bani în petrol, pariind că prețul va crește. „Având în vedere reacția prețului, se pare că aproape toată lumea era poziționată pe creștere. Acesta este aproape un precursor necesar pentru o mișcare atât de violentă”.