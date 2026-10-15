Ministerul Finanțelor a împrumutat joi, 15 octombrie, aproximativ 1 miliard de lei prin redeschiderea unei emisiuni în lei scadente peste 3 ani, cu un randament mediu de 6,81%. Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, randamentul obținut s-a situat sub cel de pe piața secundară, unde se tranzacționează titlurile deja emise.

Investitorii au depus oferte însumând aproximativ 2,5 miliarde de lei, în timp ce volumul propus inițial era de 500 de milioane de lei, a anunțat ministrul pe Facebook, relatează Agerpres. Cererea a reprezentat astfel de cinci ori oferta anunțată, nu suma împrumutată efectiv.

Nazare consideră că această suprasubscriere, adică depășirea ofertei prin cererea investitorilor, se numără printre cele mai mari înregistrate în ultimele luni la emisiunile în lei. Potrivit acestuia, un interes comparabil exista la începutul anului, anterior înrăutățirii situației geopolitice internaționale din februarie.

Randamentele au coborât atât în lei, cât și în valută

Ministrul a anunțat pentru aceeași zi reduceri ale randamentelor pe toate piețele relevante. Pentru titlurile în lei, scăderile au fost de aproximativ 10-15 puncte de bază, unități folosite pentru măsurarea variațiilor dobânzilor. La împrumuturile în euro și dolari, reducerile s-au încadrat între 5-15 puncte de bază, în funcție de scadență.

Nazare apreciază evoluția drept favorabilă, dar cere prudență în interpretarea ei. În evaluarea sa, costul împrumuturilor depinde direct de felul în care investitorii percep stabilitatea, predictibilitatea și credibilitatea politicii privind taxele și bugetul.

Ministrul susține că menținerea unor decizii responsabile și îndeplinirea angajamentelor sunt necesare pentru consolidarea încrederii. El condiționează reducerea durabilă a costurilor de finanțare de stabilitate, cu efect asupra cheltuielilor statului pentru dobânzi și a resurselor rămase pentru investiții și priorități economice.

Programul de împrumuturi din octombrie este mai mic decât în septembrie

Pentru octombrie 2026, finanțarea programată de la băncile comerciale însumează 5,8 miliarde de lei. Prospectele pentru certificatele de trezorerie cu discont și obligațiunile de referință prevăd un volum inferior cu 1,4 miliarde de lei celui din septembrie, când erau programate 7,2 miliarde de lei.

Suplimentar, statul poate atrage 15% din valoarea nominală acceptată la licitațiile de referință. Această posibilitate privește exclusiv instrumentele benchmark, adică emisiunile de referință, prin sesiuni suplimentare cu oferte necompetitive.

Banii au trei destinații:

Refinanțarea datoriei publice.

Rambursarea înainte de scadență a datoriei publice.

Acoperirea deficitului bugetului de stat.