Peste 1 trilion de dolari au fost șterși de la începutul săptămânii din valoarea bursieră a 20 dintre cele mai mari companii din industria inteligenței artificiale și a semiconductorilor. Scăderile vin pe fondul îngrijorărilor că împrumuturile mai scumpe vor îngreuna finanțarea investițiilor în centre de date și echipamente.

Vânzările s-au extins din Asia în Europa și în tranzacțiile de joi, 15 octombrie 2026, de pe Wall Street, potrivit HotNews. JPMorgan vede însă mai puține surse de cerere decât în iulie, când revenirea a fost rapidă și puternică.

JPMorgan identifică mai puține surse de cumpărare

Nikolaos Panigirtzoglou și echipa de strategie globală a JPMorgan observă că investitorii sunt mai puțin dispuși să cumpere după scăderi. S-au încheiat și programele de răscumpărare prin care companiile susțineau cererea pentru propriile acțiuni.

Analiza băncii diferențiază patru mecanisme:

Intrările în acțiuni coreene prin fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) par limitate în actualul val de vânzări. În iulie, investitorii cumpărau prin astfel de fonduri atât cu efect de levier, cât și fără.

Numărul pozițiilor short încă deschise, adică al pariurilor pe scăderea pieței, este relativ redus. Există astfel mai puțini investitori care ar trebui să cumpere acțiuni pentru a închide aceste poziții, operațiune care poate susține prețurile.

Expunerea ETF-urilor cu efect de levier în sectorul memoriei a crescut din nou. Acest mecanism poate amplifica variațiile prețurilor atunci când piața se mișcă brusc.

SK Hynix și Samsung Electronics și-au încheiat programele de răscumpărare de acțiuni în valoare de 40 de miliarde de dolari la mijlocul lunii octombrie, mai devreme decât se aștepta. Finalizarea lor reduce o altă sursă de cerere.

În evaluarea JPMorgan, pierderile nu au adus încă acțiunile din infrastructura inteligenței artificiale la niveluri de supravânzare, adică la o situație de vânzări excesive, judecând după plasamente și fluxurile de investiții.

Dobânzile mai mari îngreunează finanțarea investițiilor

Presiunea asupra burselor a crescut miercuri, 14 octombrie, după publicarea unor date privind inflația americană peste așteptări. Acestea au amplificat temerile privind noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală.

Nasdaq a încheiat ședința cu o scădere de 1,88%, la 26.692,87 puncte. S&P 500 a pierdut 1,11%, până la 7.718,94 puncte, în timp ce Dow Jones și-a limitat declinul la 0,09%.

Costul împrumuturilor contează pentru cheltuielile de capital, adică banii investiți în noile centre de date și echipamente. Șefii Broadcom și Intel au avertizat că finanțarea ar putea deveni un obstacol major pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Hock Tan, directorul executiv al Broadcom, a sugerat că obținerea finanțării s-ar putea dovedi o provocare mai mare decât deficitul de cipuri sau de energie electrică.

Scăderile cuprind memorii, procesoare și echipamente de producție

Vânzările au afectat atât producătorii de semiconductori, cât și furnizorii infrastructurii de calcul. Evoluțiile diferă între companii și între momentele de tranzacționare:

Înaintea deschiderii ședinței americane de joi, Nvidia a scăzut cu 1,8%, Micron cu 4,4%, iar AMD cu 3,5%. Dintre companiile de infrastructură de calcul, CoreWeave a pierdut 5,3%, Nebius 4%, iar Oracle aproximativ 2%.

În Coreea de Sud, SK Hynix a coborât cu peste 10%, Samsung Electronics cu 8,73%, Seoul Semiconductor cu 9,28%, iar LG Innotek cu 8,95%.

În Japonia, Advantest, producător de echipamente de inspecție a semiconductorilor, a pierdut aproape 14%. SoftBank a scăzut cu 7,9%, Tokyo Electron cu 6,45%, iar Renesas Electronics cu 8%.

În Taiwan, acțiunile TSMC au înregistrat un declin de 1,81%.

În Europa, ASML a coborât cu 6,6%, Infineon Technologies cu 9,4%, ASM International cu 9,6%, iar Nokia cu 5%.

Extinderea producției alimentează temerile privind prețurile memoriilor

Pe lângă finanțare, investitorii sunt preocupați de concurența din China și de posibilitatea ca extinderea capacităților de producție să ducă ulterior la o ofertă excesivă.

Compania chineză ChangXin Memory Technologies, cunoscută ca CXMT, a anunțat un progres tehnologic într-o arhitectură care permite stocarea mai multor date în același spațiu. Anunțul a alimentat temerile privind presiunea asupra prețurilor și marjelor de profit ale producătorilor existenți.

Pe piață este discutată posibilitatea unei oferte excesive de cipuri de memorie chiar din 2029, în condițiile în care companiile își măresc capacitatea pentru a răspunde cererii generate de inteligența artificială.

Dan Ives își leagă evaluarea de investiții și contracte

Dan Ives, analist tehnologic la Yorkville Ives, are o evaluare mai optimistă. El recunoaște că randamentele obligațiunilor Trezoreriei SUA de peste 5% pun presiune pe finanțare, dar consideră că cererea de bază pentru putere de calcul destinată inteligenței artificiale rămâne puternică.

În opinia sa, declinul reprezintă o oportunitate de investiții, deoarece ciclul investițiilor în infrastructură se află încă într-o etapă timpurie.

Ives și-ar schimba evaluarea dacă principalii furnizori de cloud computing, adică servicii de calcul la distanță, și-ar reduce planurile de investiții, dacă ar apărea anulări de contracte sau dacă ar scădea prețurile de închiriere a procesoarelor grafice.