Bitcoin a trecut joi, 15 octombrie 2026, sub pragul de 80.000 de dolari, o premieră pentru ultima perioadă de peste o lună, înainte să recupereze până la aproximativ 82.000 de dolari. Scăderea de 2,6% a prelungit corecția începută miercuri, după publicarea inflației americane, într-o piață în care pozițiile finanțate prin împrumut au fost închise forțat.

Datele CoinGlass, citate de Decrypt, indică lichidări de 948,22 milioane de dolari în 24 de ore, care au afectat 177.440 de traderi. Din total, 858,96 milioane de dolari, echivalentul a 90,6%, au provenit din poziții long, adică pariuri pe creșterea prețurilor.

Efectul de levier permite deschiderea unei poziții cu bani împrumutați. Dacă piața evoluează împotriva traderului și pierderea consumă garanția depusă, platforma închide automat poziția. Vânzările forțate pot împinge cotațiile și mai jos, declanșând alte lichidări.

Pariurile pe creștere au suportat cea mai mare parte a pierderilor

Prin amploarea lichidărilor long, episodul ocupă locul al treilea în ultimele 90 de zile. Doar ședințele din 8 octombrie și 22 august au avut valori mai mari.

Ethereum a concentrat lichidări de 282,03 milioane de dolari, peste valoarea de puțin mai mult de 200 de milioane de dolari înregistrată pentru Bitcoin. Cea mai mare poziție individuală închisă forțat miercuri a fost un long Bitcoin de 12,03 milioane de dolari, pe Binance, la prețul de 80.208,96 dolari.

Corecția a cuprins și celelalte monede: Ethereum și XRP au pierdut aproape 5%, iar Zcash aproape 10%. Dintre primele 100 de monede, numai cinci au înregistrat avansuri mai mari de 1%.

Inflația peste estimări a readus în discuție majorarea dobânzii

Vânzările au început după raportul de miercuri privind prețurile de consum și au continuat după datele de joi despre prețurile de producție. Ambele au depășit așteptările:

Inflația anuală a prețurilor de consum din septembrie a fost de 3,7%, față de o prognoză de 3,6%.

Inflația de bază a ajuns la 2,6%, peste estimarea de 2,5%.

Indicele prețurilor de producție, care urmărește costurile suportate de companii, a crescut cu 6,3% anual, comparativ cu avansul anticipat de 5,5%.

Petrolul contribuie la aceste presiuni. Brent se tranzacționa aproape de 104 dolari pe baril, cu aproximativ 70% peste nivelul de acum un an, pe fondul războiului dintre Statele Unite și Iran. Energia mai scumpă se transmite în combustibili și transport, apoi în produsele care trebuie livrate consumatorilor.

Decrypt explică mecanismul financiar: inflația ridicată întărește perspectiva unor dobânzi mai mari din partea Fed. Aceasta favorizează creșterea randamentelor titlurilor de stat americane, adică a câștigului obținut prin împrumutarea guvernului. Obligațiunile cu un randament de aproximativ 5% și risc foarte redus concurează astfel cu Bitcoin pentru capitalul investitorilor.

Dobânzile mai mari scumpesc și finanțarea, întăresc dolarul și reduc accesul la banii ieftini folosiți pentru pozițiile cripto cu efect de levier.

Costul de achiziție al fondurilor oferă un reper pentru revenire

Despre nivelurile relevante pentru deținătorii de fonduri tranzacționate la bursă (ETF), cu expunere la prețul spot al Bitcoin, Iliya Kalchev, analist la Nexo, a declarat pentru Decrypt: „Bitcoin a coborât la limita inferioară a intervalului de 81.000–87.000 de dolari în care s-a menținut de la sfârșitul lui septembrie, iar Glassnode indică 80.000 de dolari drept nivelul de urmărit. De asemenea, se află acum cu aproximativ 2% sub costul mediu al deținătorilor de ETF-uri spot din SUA, aflat aproape de 82.300 de dolari, după ce a închis peste acest prag în 21 din cele 24 de zile de la 21 septembrie. Aceasta îi aduce din nou pe cumpărătorii de ETF-uri pe pierdere, iar recucerirea nivelului este primul test al oricărei reveniri.”

Analistul interpretează mișcarea drept o retragere mai amplă din activele riscante. În paralel cu criptomonedele, acțiunile și cuprul au scăzut, aurul s-a apreciat, iar indicele sud-coreean Kospi a pierdut aproximativ 8%.

Kalchev observă și prime semnale că presiunea vânzărilor nu se accentuează, inclusiv o temperare a marcărilor de profit. Pentru el, o revenire susținută presupune cumpărări persistente, nu doar o recuperare temporară alimentată de levier.

Referitor la fluxurile de capital necesare unei reveniri, a explicat el: „Trei lucruri trebuie să se alinieze pentru ca Bitcoin să avanseze. Fluxurile către ETF-uri trebuie să devină constant pozitive, după ieșiri de 681 de milioane de dolari săptămâna trecută și o singură zi cu intrări de 177 de milioane de dolari. Vânzările făcute de deținătorii pe termen lung trebuie să se reducă.”

Scenariile tehnice depind de închiderea zilnică

În analiza tehnică publicată de Decrypt, Bitcoin a pierdut nivelul de susținere de 81.603 dolari, cel mai puternic suport superior asociat avansului din august până în octombrie, de la 62.763 la 87.422 de dolari. Un suport reprezintă o zonă de preț la care cumpărările pot opri scăderea.

În cursul mișcării, cotația a atins 79.711 dolari, apoi cumpărătorii au readus-o aproape de 80.925 de dolari. Această etapă a revenirii s-a produs lângă o bandă de tendință ascendentă situată în jurul a 80.286 de dolari, înaintea recuperării ulterioare din ședință.

Indicele forței relative (RSI), care măsoară impulsul pieței pe o scară de la 0 la 100, a coborât spre 44. Pragul de 50 separă impulsul favorabil creșterii de cel favorabil scăderii. Semnalul tehnic denumit golden cross continuă însă să indice o tendință ascendentă pe termen mai lung.

Decrypt descrie două evoluții posibile, condiționate de următoarele praguri, nu rezultate deja produse:

O închidere zilnică peste 81.603 dolari ar permite revenirea către 84.245 de dolari și apoi către maximul mișcării, de 87.422 de dolari.

Coborârea sub 80.286 de dolari ar aduce în atenție următoarele niveluri de susținere, la 78.002 și 75.092 de dolari.

Decizia Fed din 28 octombrie precedă alte două raportări economice

În privința dobânzilor, Kalchev a adăugat: „O traiectorie a Fed care se oprește la o singură majorare de 25 de puncte de bază ar mai reduce din presiunea de fond.”

Fed va anunța decizia privind dobânda pe 28 octombrie 2026. În ziua următoare vor fi publicate datele despre inflația de bază măsurată prin cheltuielile de consum personal (PCE), iar pe 6 noiembrie urmează raportul privind locurile de muncă din octombrie.