AnimaWings a anunțat joi, 15 octombrie 2026, că prelungește suspendarea temporară a tuturor zborurilor până la 15 noiembrie 2026, inclusiv, după ce Tribunalul București i-a respins cererea de intrare în insolvență.

Reprezentanții AnimaWings au transmis, la solicitarea Agerpres, că operatorul urmează demersurile legale necesare și așteaptă clarificarea situației juridice la următorul termen al instanței. Compania susține că a fost nevoită să extindă perioada de suspendare.

Gestionarea situației pasagerilor afectați și identificarea soluțiilor pentru stabilizarea și reluarea activității sunt prioritățile declarate ale operatorului. Acesta a precizat că va comunica informații noi pe măsură ce vor fi confirmate.

Compania atribuie blocajul financiar problemelor repetate ale flotei

Cererea depusă pe 30 septembrie urmărea, potrivit companiei, obținerea protecției legale necesare pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor de plată. Operatorul susținea că structura sa financiară era temporar blocată.

La 1 octombrie, AnimaWings a oprit toate zborurile, după ce anunțase cu o zi înainte inițierea demersurilor de reorganizare judiciară. Atunci, compania lega suspendarea de reorganizarea planurilor de zbor și declara că urmărește informarea pasagerilor și limitarea impactului asupra lor.

Explicația oferită pentru dificultățile operaționale, comerciale și financiare a fost repetarea problemelor tehnice ale flotei, care au afectat succesiv disponibilitatea aeronavelor. Operatorul intenționa să folosească procedura de reorganizare judiciară pentru stabilizarea finanțelor, restructurarea obligațiilor și identificarea soluțiilor operaționale și comerciale necesare continuării activității.

Instanța a separat solicitările creditorilor de cererea companiei

Miercuri, 14 octombrie 2026, Tribunalul București a respins cererea Anima Wings Aviation SA de deschidere a procedurii insolvenței, în baza articolului 67 alineatul 2 din Legea 85/2014. Instanța a disjuns cererile creditorilor, adică le-a separat pentru soluționare.

Creditorii enumerați în decizie sunt:

Uplift Airport Services SRL, citată pentru plata taxei de timbru de 200 lei; dacă nu o achită, cererea îi va fi anulată;

Gligor Ioana Anca;

Banca Transilvania SA;

Eurospeed SRL;

Stegerean Andreea, citată pentru plata taxei de timbru de 200 lei; dacă nu o achită, cererea îi va fi anulată;

Vitrina Advertising SRL;

RA Aeroportul Oradea;

RA Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava;

RA Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav;

ROMATSA SA;

Trend Career Center SRL;

Badger Claim SRL;

Settlepoint SRL;

Aeroportul Internațional Craiova;

Aeroportul Internațional Sibiu;

Aeroportul Arad;

SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA;

Eurogenetic SRL;

Kronaero Ground Services SRL;

SCA Dumitru și Asociații;

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, citat pentru plata taxei de timbru de 200 lei; dacă nu o achită, cererea îi va fi anulată;

Air Claim SA;

Skycop.Com UAB;

Blue Air Technic SRL;

CN Aeroporturi București SA, citată pentru plata taxei de timbru de 200 lei; dacă nu o achită, cererea îi va fi anulată.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, între creditori se află nouă aeroporturi din țară. Tribunalul a dispus citarea companiei debitoare cu copii ale cererilor și înscrisurilor.

Decizia de respingere poate fi atacată cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pentru soluționarea cererilor creditorilor, instanța a fixat termen la 11 noiembrie 2026, ora 11:00.