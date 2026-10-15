Potrivit Digi24, în 2026, familiile cu copii de până la 2 ani primesc o alocație de 719 lei pe lună, indiferent de veniturile părinților. La aceasta se poate adăuga indemnizația pentru concediul de creștere a copilului sau stimulentul pentru revenirea la serviciu, în funcție de situația părintelui.

Indemnizația și stimulentul de inserție nu se încasează simultan. La reluarea activității în condițiile care permit acordarea stimulentului, indemnizația este suspendată, dar plata alocației copilului continuă.

Veniturile anterioare stabilesc indemnizația părintelui

Părintele care îndeplinește condițiile legale pentru concediul de creștere a copilului primește o indemnizație calculată la 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori nașterii. Cuantumul stabilit nu poate coborî sub 1.651 de lei și nu poate depăși 8.500 de lei lunar.

Din august 2025, din indemnizație se reține contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cotă de 10%. Limitele indemnizației sunt stabilite înaintea acestei rețineri și nu arată suma care intră efectiv în cont.

Concediul indemnizat poate acoperi perioada până când copilul împlinește 2 ani. Pentru copilul cu dizabilități, limita este de 3 ani, în condițiile prevăzute de lege.

Momentul revenirii la serviciu determină stimulentul

Stimulentul de inserție este sprijinul acordat părinților care reîncep să obțină venituri înainte de expirarea concediului pentru creșterea copilului. Valoarea și durata plății depind de vârsta copilului la reluarea activității.

Părintele care începe să obțină venituri înainte ca micuțul să împlinească 6 luni poate primi 1.500 de lei lunar. Pentru un copil cu dizabilități, revenirea trebuie să aibă loc înainte de împlinirea vârstei de un an. În aceste situații, plata continuă până la 2 ani ai copilului, respectiv până la 3 ani pentru copilul cu dizabilități.

Dacă revenirea la serviciu are loc după aceste praguri, stimulentul este de 650 de lei pe lună, în condițiile legii. Acesta poate fi acordat până când copilul împlinește 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Alocația rămâne la nivelul din decembrie 2025

Potrivit Lugera, Legea nr. 141/2025, intrată în vigoare la 1 august 2025, menține alocațiile pe tot parcursul anului 2026 la nivelul din decembrie 2025. Este al doilea an consecutiv fără majorare.

Creșterea de 10,4% anunțată pentru 1 ianuarie 2025 nu s-a aplicat: Ordonanța de urgență nr. 156/2024 a păstrat atunci sumele la nivelul din noiembrie 2024. Ultima majorare efectivă a fost cea din ianuarie 2024, de 13,8%. Potrivit Ziare.com, înghețarea alocațiilor a produs o pierdere cumulată de cel puțin 945 de lei per copil în ultimii doi ani.

Vârsta, continuarea studiilor și dizabilitatea stabilesc celelalte categorii de plată:

Pentru copiii între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei lunar.

Tinerii care au depășit 18 ani și continuă învățământul liceal sau profesional primesc aceeași sumă, în condițiile legii.

Pentru copiii cu handicap, alocația lunară de 719 lei se acordă până la 18 ani.

Dreptul la alocație se stabilește din luna următoare nașterii. Pot beneficia inclusiv copiii cetățenilor străini sau ai apatrizilor care locuiesc legal în România, cu condiția să locuiască împreună cu părinții ori reprezentanții legali.

Pentru tinerii care continuă studiile liceale sau profesionale și pentru tinerii cu handicap care urmează învățământul preuniversitar, plata după majorat poate continua până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de 26 de ani. Repetarea anului școlar exclude acordarea alocației, cu excepția situațiilor medicale dovedite prin certificat.

Schimbările din familie trebuie anunțate în 15 zile

Agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială efectuează plata alocației în cont bancar sau prin mandat poștal. Beneficiarul plății diferă în funcție de vârstă și de situația juridică a copilului:

Unul dintre părinți încasează alocația prin acord comun sau prin decizia autorității tutelare.

Copilul o poate încasa după împlinirea vârstei de 14 ani, cu acordul reprezentantului legal.

După 18 ani, plata se face titularului major.

Pot încasa banii tutorele, curatorul, asistentul maternal sau persoana la care copilul este plasat.

Părintele minor poate primi plata dacă are capacitate deplină de exercițiu.

Modificările domiciliului sau ale componenței familiei trebuie comunicate în 15 zile. Nerespectarea obligației poate atrage amenzi între 500 și 2.000 de lei.

Plata încetează în situații precum decesul copilului sau al tânărului, abandonarea studiilor liceale ori profesionale și schimbarea reședinței în afara României.

Veniturile mici pot permite un sprijin suplimentar

Venitul minim de incluziune (VMI) poate include ajutorul pentru familia cu copii. Acesta este condiționat de venitul net lunar ajustat al familiei și de numărul copiilor, iar cuantumul este diferențiat inclusiv pentru familiile monoparentale.

Pentru copiii de vârstă școlară, acordarea acestui ajutor este legată și de frecventarea cursurilor. O familie poate beneficia de mai multe forme de sprijin dacă îndeplinește separat condițiile fiecăreia.

Pentru copiii aflați în plasament sau tutelă, alocația de plasament este de 1.194 lei lunar, valoare stabilită din martie 2024.

Legea nr. 141/2025 menține și indicatorul social de referință (ISR) la nivelul din decembrie 2025. Acest indicator este folosit la calcularea unor beneficii sociale, inclusiv a indemnizației pentru creșterea copilului și a ajutorului de șomaj.

Plafonul de 12.000 de lei figurează într-o propunere

Potrivit Edupedu.ro, programul de guvernare al lui Eugen Tomac propunea ridicarea plafonului indemnizației de la 8.500 de lei la 10.000-12.000 de lei. Documentul motiva măsura prin faptul că plafonul nu fusese crescut de un deceniu și că afecta categoria educată care amânase nașterea unui copil.

Același program propunea scutirea de CASS pentru mamele cu copii sub o anumită vârstă. Impactul bugetar estimat în document era sub 0,02% din produsul intern brut. Majorarea plafonului și scutirea sunt propuneri, distincte de regulile de plată aplicabile în octombrie 2026.