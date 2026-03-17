Parlamentul fierbe pe 17 martie 2026 la bugetul Apărării, acuzații dure între partide

Marți, 17 martie 2026, dezbaterea bugetului Ministerului Apărării Naționale a transformat Parlamentul într-un adevărat ring politic, cu o atmosferă extrem de tensionată. Schimburile de replici acide au escaladat rapid într-un scandal, după ce un senator al Opoziției a atacat direct ministrul Apărării, iar apoi disputa s-a mutat între reprezentanții PNL și PSD.

Atac direct la ministrul Apărării Radu Miruță

Totul a pornit când senatorul Ninel Peia, membru al grupului PACE – Întâi România, a intervenit în ședința Comisiei pentru buget, unde ministrul Radu Miruță își prezenta proiectul. Peia, deși nu era membru al comisiei, a strigat către ministru: „Ați făcut armata sau nu?”. Președintele comisiei, Bogdan Huțucă, a reacționat imediat, cerându-i ministrului să nu răspundă la o asemenea întrebare, considerând că senatorul nu avea calitatea necesară. Dar Peia nu s-a oprit aici. Ba chiar a continuat atacul, afirmând că „Ministrul nostru al Apărării nu știe să tragă cu arma”.

Radu Miruță a respins categoric acuzațiile, nu de puține ori văzute în spațiul public, și a răspuns cu o ironie tăioasă. „Văd că e puțin zgomot rusesc aici. Pe vremea când s-a oprit participarea obligatorie la armată, eu eram la școală. Și am făcut una de care nu îmi este rușine”, a declarat ministrul. Ce să mai zici? Lucrurile stau puțin diferit, nu-i chiar așa cum încearcă unii să le prezinte.

Disputa pe ajutoarele pentru pensionarii militari

Tensiunile au continuat să crească odată cu propunerea deputatului PSD Adrian Câciu. Social-democrații au depus un amendament prin care propuneau acordarea unor ajutoare one-off pentru pensionarii militari. Ministrul Apărării a criticat prompt această idee, subliniind necesitatea unor soluții pe termen lung. „Ca ministru al Apărării și ca membru al acestui Parlament, eu aș susține nu o dată pe lună, ci în fiecare lună. Aici nu e concurs de frumusețe. Trebuie să respectăm niște principii și să punem în spate niște sume de bani. Pensionarii din zona militară nu au nevoie de ajutoare one-off, ci de ajutoare în fiecare lună. Haideți să menținem niște lucruri funcționale în țara asta, ca să putem face alocările necesare”, a explicat Miruță. E drept că perspectiva pe termen lung e de preferat.

Iar replica lui Adrian Câciu a venit imediat. „Cine crede că nu sunt bani pentru a ajuta oamenii săraci din țara asta înseamnă că habar nu are”, a declarat deputatul PSD. Oare cine are dreptate aici? Până la urmă, vorbim de banii oamenilor.

Acuzații de înțelegeri politice și populism

Discuția s-a transformat rapid într-un schimb dur de acuzații politice, departe de cifrele bugetare. Deputatul PNL Robert Sighiartău a susținut că există o înțelegere între PSD și AUR pentru susținerea amendamentului. „Dumneavoastră, domnule Câciu, ne-ați adus într-o situație a deficitului bugetar care ne-a dus inclusiv în zona suspendării fondurilor europene. Dumneavoastră, fost ministru al fondurilor europene, ați lăsat PNRR-ul praf, iar acum veniți și ne dați lecții în această comisie”, a tunat liberalul, vizibil iritat.

Sighiartău a continuat atacul, fără menajamente. „Înțeleg că există această înțelegere între PSD și AUR, prin care vă doriți aruncarea în aer a bugetului de stat, însă totuși faceți-o mai cu tact”, a adăugat el. Numai că nu s-a oprit aici. „O să vă spună alegătorii pe care îi prostiți pe Facebook și pe TikTok că ați devenit anexa PSD. Înțeleg populismul, domnule Câciu. Asta faceți în fiecare zi. Însă puțin bun-simț nu v-ar strica. La cum ați lăsat, împreună cu Ciolacu, bugetul de stat, ar trebui să vă ascundeți nu un an, ci zece ani de zile”, a conchis deputatul PNL.

Așadar, dezbaterea bugetului Apărării de marți, 17 martie 2026, s-a desfășurat într-un climat tensionat, marcat de atacuri personale, replici acide și acuzații politice, demonstrând că, dincolo de cifre, politica românească își păstrează mereu un loc de cinste în spectacolul public.