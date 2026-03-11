Românii se pregătesc pentru o minivacanță de patru zile de Paște în 2026, o ocazie perfectă pentru a explora destinații din țară care îmbină tradițiile autentice cu frumusețea naturii. Maramureș, Bucovina și Transilvania sunt regiunile care oferă experiențe complete, de la slujbe unice la mănăstiri și degustări de bucate tradiționale.

Credincioșii ortodocși vor sărbători Paștele duminică, 12 aprilie 2026, beneficiind de un concediu legal de patru zile. Potrivit publicației Adevarul, care analizează opțiunile de vacanță, specialiștii în turism recomandă alegerea unor destinații aflate la o distanță rezonabilă de casă, pentru a nu petrece prea mult timp pe drum. Pentru cei care doresc să combine relaxarea în natură cu experiențele pascale, România oferă zone istorice de o frumusețe rară.

Maramureș, leagănul tradițiilor și al peisajelor autentice

Una dintre cele mai ofertante zone pentru a petrece sărbătorile pascale este Maramureșul. Regiunea este un adevărat centru al tradițiilor, dar și o destinație ideală pentru iubitorii de peisaje rurale și natură sălbatică. Gastronomia locală este un alt punct forte, promițând o experiență culinară memorabilă.

Satul Breb oferă una dintre cele mai autentice experiențe, unde turiștii se pot caza în case tradiționale maramureșene. „Satul este cunoscut pentru porțile maramureșene sculptate, casele vechi din lemn și atmosfera liniștită. În perioada Paștelui, localnicii participă la slujbele religioase îmbrăcați în costume populare, iar mesele festive sunt pregătite după rețete tradiționale”, se arată pe blogul de călătorii călătorinbascheti.ro. Printre atracțiile de neratat se numără Mănăstirea Bârsana și Mănăstirea Săpânța-Peri, cea mai înaltă biserică din lemn. Pentru o atmosferă pascală unică, se recomandă participarea la slujba de Înviere la bisericile din Desești sau Surdești. Nu trebuie omise nici Cimitirul Vesel din Săpânța sau băile sărate de la Ocna Șugatag.

Pasionații de drumeții pot explora Rezervația geologică „Creasta Cocoșului” pornind din Breb sau pot urca din Desești spre Rezervația naturală Iezeru Mare. Alte trasee includ Cheile Tătarului, Valea Izei și zona Botiza.

Bucovina, tărâmul mănăstirilor și al bucatelor alese

Bucovina este o altă destinație clasică pentru Paște, unde spiritualitatea se împletește perfect cu turismul montan. O vacanță aici poate include vizite la celebrele mănăstiri din patrimoniul UNESCO, precum Voroneț, Humor, Moldovița sau Sucevița. După perioada postului, turiștii se pot bucura de preparatele tradiționale bucovinene: bulzul, tocănița de hribi, ciorba rădăuțeană sau faimosul tort din clătite cu brânză dulce.

Tradițiile sunt vii și în atelierele de ceramică de la Marginea sau în localitatea Ciocănești, considerată o capitală a ouălor încondeiate, unde se găsește și un muzeu dedicat acestora. Pentru aventură, masivele Rarău, Giumalău și Călimani oferă trasee montane spectaculoase. Familiile pot alege Vatra Dornei pentru facilitățile sale diverse sau parcul de aventură din Gura Humorului. O plimbare cu mocănița de la Moldovița completează experiența bucovineană.

Transilvania arhaică: Liniște rurală în Apuseni și sate săsești

Pentru un Paște liniștit, Transilvania, în special zona Munților Apuseni, este o alegere excelentă. Satul Rîmetea din județul Alba, atestat documentar încă din secolul al XIII-lea, este o așezare medievală situată la baza masivului Piatra Secului, oferind o atmosferă rurală de poveste. De aici, se pot face drumeții pe Piatra Secuiului sau se pot vizita ruinele Cetății Trascău din Colțești.

La doar 27 de kilometri distanță se află Salina Turda, un obiectiv turistic spectaculos. Pentru cei care caută relaxare totală, satul Măguri, situat la peste 1000 de metri altitudine, oferă peisaje de basm și o liniște deplină. De aici se pot organiza excursii în Cheile Răcătăului sau la Lacul Tarnița. În perioada 3-14 aprilie, la Sibiu are loc Târgul de Paște, cu peste 50 de expozanți. Odată ajunși în zonă, turiștii pot explora Valea Hârtibaciului, cu bisericile sale fortificate și satele săsești pitorești precum Agnita, Hosman sau Brădeni, unde pot face și o plimbare cu mocănița.