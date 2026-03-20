Pensia pentru salariul minim ajunge la 1.755 lei după 35 de ani de muncă

Frica de ziua de mâine este tot mai prezentă pe măsură ce românii se apropie de vârsta pensionării, iar cifrele arată că temerile sunt justificate. Un sondaj recent arată că 28% dintre persoanele de peste 55 de ani resimt un puternic stres financiar. În luna februarie, nu mai puțin de 1.342.578 de pensionari aveau venituri sub nivelul salariului minim net pe economie, în timp ce numărul total al celor cu pensii sub 3.000 de lei se ridica la 2.019.532 de persoane.

Cum se calculează pensia în 2026

În 2026, calculul pensiei se face după o formulă stabilită prin noua lege a pensiilor (Legea 360/2023), bazată pe punctele acumulate de-a lungul anilor de muncă. formula este: Pensie = Număr total de puncte × Valoarea punctului de referință (VPR). Valoarea punctului de referință a rămas fixată la 81 de lei, așa cum a fost stabilită și pentru anii 2024-2025, indexarea anuală cu rata inflației fiind suspendată temporar.

Iar numărul total de puncte este suma dintre punctele de contributivitate și cele de stabilitate. Punctele de contributivitate se obțin raportând salariul brut lunar la salariul mediu brut pe economie. Un angajat cu salariul mediu va primi, așadar, un punct pe an.

Simulare de calcul pentru salariul minim

Hai să vedem concret cum stau lucrurile pentru un angajat plătit cu salariul minim. Pornind de la un salariu minim brut de 4.050 de lei (care va fi majorat la 1 iulie) și un salariu mediu brut pe economie de 9.220 de lei, conform datelor INS din ianuarie, calculul este simplu. Punctajul anual se obține împărțind 4.050 la 9.220, ceea ce înseamnă aproximativ 0,44 puncte pe an.

Dacă un viitor pensionar a lucrat 35 de ani, stagiul complet de cotizare, doar pe salariul minim, ar acumula în total 15,4 puncte de contributivitate. Înmulțind aceste puncte cu valoarea de 81 de lei, pensia rezultată ar fi de 1.247 de lei.

O sumă mai mică decât indemnizația socială de 1.281 de lei.

Punctele de stabilitate schimbă puțin datele

Numai că noua lege a pensiilor aduce și așa-numitele puncte de stabilitate, acordate celor care au muncit peste 25 de ani. Acestea se adaugă astfel:

+0,5 puncte/an pentru anii munciți între 25 și 30

+0,75 puncte/an pentru anii munciți între 30 și 35

Pentru o vechime totală de 35 de ani, un angajat primește 2,5 puncte pentru primii 5 ani peste pragul de 25 și încă 3,75 de puncte pentru următorii 5 ani. Asta înseamnă un total de 6,25 puncte de stabilitate. Adăugându-le la cele 15,4 puncte de contributivitate, ajungem la un total de 21,65 de puncte. Înmulțite cu VPR de 81 de lei, pensia finală ajunge la 1.755 lei pe lună.

Cum se compară asta cu un salariu? E drept că, raportat la salariul minim net actual (2.574 de lei, inclusiv facilitățile fiscale curente), pensia după 35 de ani de muncă este mare mai mică, ceea ce justifică pe deplin teama angajaților.

Stresul financiar crește odată cu vârsta

Un studiu recent realizat de Reveal Marketing Research la solicitarea XTB România confirmă că sentimentul de siguranță financiară scade dramatic odată cu înaintarea în vârstă. Dacă în rândul tinerilor de 18-24 de ani, 51% se simt în siguranță, procentul se prăbușește la doar 30% în cazul celor de peste 45 de ani. Nivelul cel mai scăzut este atins în segmentul de vârstă 55+, unde doar 28% mai au încredere în viitorul lor financiar.

Datele arată și o diferență de percepție între sexe. Bărbații declară într-o proporție mai mare că se simt încrezători din punct de vedere financiar pentru următoarele 12 luni (44%), comparativ cu femeile (30%).

Legat de venituri, 38% dintre participanții la acest sondaj au indicat un venit lunar cuprins între 5.001 și 10.000 de lei, 30% sub 5.000 de lei, iar 27% peste 10.000 de lei. Un procent de 5% dintre respondenți nu au furnizat informații privind venitul.