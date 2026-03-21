Pentagonul adoptă oficial sistemul AI Palantir într-un contract de 10 miliarde dolari

Sistemul de inteligență artificială „Maven”, dezvoltat de compania Palantir, devine program oficial al Pentagonului. Decizia, anunțată printr-o scrisoare internă, garantează utilizarea pe termen lung a tehnologiei pentru identificarea și lovirea țintelor de către forțele armate americane. Mișcarea strategică urmează să intre în vigoare până la finalul anului fiscal, în luna septembrie.

O decizie strategică pentru armata americană

Într-o scrisoare datată 9 martie și adresată comandanților militari, secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, a subliniat că integrarea sistemului Maven le va oferi luptătorilor „cele mai noi instrumente necesare pentru a detecta, descuraja și domina adversarii noștri în toate domeniile”. Desemnarea ca program oficial va asigura finanțare stabilă și va accelera adoptarea tehnologiei în toate ramurile armatei. lucrurile devin serioase.

Iar schimbările administrative nu se opresc aici. Supravegherea Maven va fi mutată în termen de 30 de zile de la Agenția Națională de Informații Geospațiale la Biroul Șef al Inteligenței Artificiale Digitale al Pentagonului. Viitoarele contracte cu Palantir vor fi gestionate direct de Armata SUA. „Este imperativ să investim acum și cu concentrare pentru a aprofunda integrarea inteligenței artificiale (IA) în cadrul Forțelor Comune și pentru a stabili luarea deciziilor bazată pe IA ca piatră de temelie a strategiei noastre”, a mai scris Feinberg.

Palantir, marele câștigător financiar

Decizia reprezintă o victorie uriașă pentru Palantir. Compania a obținut numeroase contracte guvernamentale, inclusiv un acord-cadru de până la 10 miliarde de dolari cu Armata SUA. Cum vine asta în cifre pentru investitori? Ei bine, în ultimul an, aceste contracte au contribuit la dublarea prețului acțiunilor companiei.

Valoarea de piață a Palantir a explodat, ajungând la aproape 360 de miliarde de dolari.

Ce face, mai exact, sistemul Maven?

La prima vedere, pare desprins din filmele SF. Maven este o platformă software de comandă și control care analizează volume uriașe de date de pe câmpul de luptă. Informațiile provin dintr-o multitudine de surse: sateliți, drone, radare, senzori și rapoarte de informații. Folosind inteligența artificială, sistemul identifică automat potențiale amenințări sau ținte, cum ar fi vehicule militare inamice, clădiri strategice sau depozite de arme.

Și nu e doar teorie. Sistemul este deja operațional și a fost folosit pentru a efectua mii de lovituri țintite împotriva Iranului în ultimele săptămâni, devenind principalul instrument bazat pe IA al armatei americane.

Controverse etice și provocări tehnice

Numai că nu-i chiar așa simplu. Utilizarea inteligenței artificiale pentru selectarea și lovirea țintelor ridică serioase preocupări etice și legale, după cum avertizează experți ai Națiunilor Unite. Unul dintre riscuri este ca sistemele să preia prejudecăți involuntare din datele cu care sunt antrenate. Palantir se apără, susținând că software-ul său nu ia decizii letale, oamenii fiind cei care rămân responsabili pentru aprobarea finală a țintelor.

Dincolo de etică, apare și o provocare tehnică. O problemă pentru adoptarea pe scară largă a Maven este integrarea instrumentului de IA Claude. Acesta este dezvoltat de compania Anthropic, evaluată recent de Pentagon ca fiind un potențial risc pentru lanțul de aprovizionare. Istoricul proiectului este și el relevant (proiectul a început în 2017, iar Palantir a primit un contract de până la 480 de milioane de dolari în 2024, plafon majorat la 1,3 miliarde de dolari în mai 2025).