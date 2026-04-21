Chiar dacă România nu participă la Campionatul Mondial din această vară, numele țării noastre rămâne înscris în cărțile de istorie ale competiției. Un fotbalist român se află și astăzi în topul celor mai rapizi marcatori din toate timpurile, grație unei reușite de la prima ediție a turneului, cea din 1930.

Reușita istorică din Uruguay

Cu toții ne amintim de golurile fabuloase marcate de Hagi sau Ilie Dumitrescu, însă performanța despre care vorbim aparține unui alt nume. Este vorba despre Adalbert Deșu, jucător la UDR Reșița la acea vreme. În meciul contra naționalei din Peru, de la Campionatul Mondial din 1930, Deșu a uimit pe toată lumea marcând în secunda 50 a partidei.

Golul său a contribuit decisiv la victoria tricolorilor, care s-au impus cu scorul de 3-1. Iar parcursul României la acel turneu s-a oprit în meciul următor, după o înfrângere cu 0-4 în fața țării gazdă, Uruguay.

Un record care a durat doar patru ani

Pana la urma, recordul stabilit de Adalbert Deșu nu a rezistat foarte mult timp. Performanța sa a fost doborâtă la următoarea ediție a Campionatului Mondial, cea din 1934. Atunci, neamțul Ernest Lehner a marcat pentru naționala Germaniei în secunda 25, într-o partidă disputată împotriva Austriei.

Dar asta nu șterge cu nimic meritul românului. V-ați gândit vreodată că un român se află într-o companie atât de selectă?

Clasamentul celor mai rapide goluri

Recordul absolut este deținut de legenda turcă Hakan Sukur, care la ediția din 2002 a avut nevoie de doar 11 secunde pentru a înscrie în poarta Coreei de Sud. Adalbert Deșu se află pe o poziție onorabilă, alături de alte nume mari ale fotbalului. Iată cum arată clasamentul complet al celor mai rapide goluri din istoria competiției:

11 secunde: Hakan Sukur, Turcia, Coreea de Sud, 29 iunie 2002

15 secunde: Vaclav Masek, Cehoslovacia, Mexic, 7 iunie 1962

25 de secunde: Ernest Lehner, Germania, Austria, 7 iunie 1934

28 de secunde: Bryan Robson, Anglia, Franța, 16 iunie 1982

30 de secunde: Clint Dempsey, SUA, Ghana, 16 iunie 2014

31 de secunde: Bernard Lacombe, Franța, Italia, 2 iunie 1978

35 de secunde: Arne Nyberg, Suedia, Ungaria, 16 iunie 1938

35 de secunde: Emile Veinante, Franța, Belgia, 5 iunie 1938

50 de secunde: Pak Seung-zin, Coreea de Nord, Portugalia, 23 iulie 1966

50 de secunde: Florin Albert, Ungaria, Belgia, 3 iunie 1962

50 de secunde: România, Peru, 14 iunie 1930

52 de secunde: Celso Ayala, Paraguay, Nigeria, 24 iunie 1998

55 de secunde: Zanka, Danemarca, Croația, 1 iulie 2018

O performanță rară.

Privind dincolo de cifre, prezența unui român în acest top exclusivist este o dovadă a talentului fotbalistic de pe meleagurile noastre, chiar de la începuturile competiției supreme. În întreaga istorie a Campionatului Mondial (o competiție cu sute de meciuri) s-au marcat doar 11 goluri în mai puțin de un minut.