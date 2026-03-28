Un tricou frumos colorat, care ne ia ochii într-un magazin fast-fashion, poate ascunde riscuri greu de observat. Unele articole de îmbrăcăminte pentru copii conțin plumb, un metal greu a cărui expunere afectează direct dezvoltarea sistemului nervos și funcțiile cognitive. Și totuși, mulți părinți se lasă ghidați doar de aparențe.

Doar estetic, nu și etichetă

Sunt colorate, au imprimeuri jucăușe și prețuri atractive. Moda rapidă pare soluția ideală pentru garderoba unor copii care, de la un sezon la altul, au nevoie de alte măsuri. Numai că nu tot ce se găsește în comerț este și sigur. Unii consumatori recunosc deschis că ignoră detaliile esențiale. „Nu mă uit la etichetă. Doar din punct de vedere estetic le aleg. Să arate și bine, să arate mai modern”, a spus un cumpărător.

V-ați gândit vreodată de ce e absolut necesar să spălați hainele noi înainte de a le purta? Ei bine, nu e doar o chestiune de igienă. „Sunt substanţe care se regăsesc de obicei în produsele colorate, fie că vorbim de haine, jucării sau alte elemente. Pielea reprezintă o suprafaţă absorbantă pentru foarte multe toxice”, a explicat medicul specialist în toxicologie, Radu Tincu.

Riscuri majore pentru dezvoltarea copiilor

Niveluri ridicate de plumb au fost găsite în special în componentele metalice ale unor haine pentru copii, cum ar fi fermoarele, nasturii sau capsele. Iar medicii avertizează că plumbul rămâne toxic ani la rând.

Pericolul este cu atât mai mare pentru cei mici. „La copii riscul este mult mai mare, deoarece pielea copilului este mult mai permeabilă. Plumbul la copii poate afecta scăderea iq-ului, tulburări de atenţie şi comportament, întârzieri în dezvoltare şi afectarea sistemului nervos central”, a afirmat Camelia Păun, medic pediatru.

România, fără laborator de testare

Cum vine asta, ca statul să nu poată verifica ce intră pe piață? E drept că pare incredibil, dar chiar Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) nu are un laborator acreditat care să poată testa prezența metalelor grele în materialele textile.

Declarația președintelui ANPC, Bekesi Csaba Lajos, este tranșantă: „Nu există în România un laborator acreditat care poate determina conținutul de metale grele în produsele textile și în jucării și nici în compoziția materialului respectiv, în firele respective”.

Da, ați citit bine.

Ce e de făcut, până la urmă?

Până când autoritățile vor putea face verificări complete, responsabilitatea cade aproape exclusiv pe umerii părinților. Sorin Mierlea, preşedintele Info Cons, oferă sfaturi clare: „Nu cumpărăm din spatele blocului, nu cumpăram de pe platforme care nu sunt ale Uniunii Europene sau din Uniunea Europeană din zona aceasta de online, nu cupărăm de la un prieten care ne-a adus într-o valiză de la un pieten, nu cumpărăm fără bon fiscal și înainte de orice le verificăm”.

Producătorii autorizați sunt obligați să menționeze pe etichetă denumirea și sediul, compoziția fibrelor, mărimea și instrucțiunile de întreținere. Lipsa acestor informații ar trebui să fie un semnal de alarmă. Un proiect de lege prevede ca, de anul viitor, brandurile să fie obligate să introducă coduri QR pe etichete, care să ofere informații complete despre traseul produsului și compoziția materialelor.

În domeniul textilelor, doar în anul 2025 au fost înregistrate aproape trei mii trei sute de reclamaţii, o cifră care arată amploarea unei probleme adesea invizibile.