Peste 300 de operatori la Năvodari, dar ministra Mediului pune condiții dure pentru terase

Operatorii economici care au licitat pentru un sector de plajă fără Plan Urbanistic Zonal (PUZ) nu vor putea construi terase. Anunțul a fost făcut miercuri de ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, și clarifică regulile jocului pentru noul sezon estival.

Fără PUZ, fără terase

Regula e simplă și a fost comunicată clar. Cine a închiriat o bucată de plajă fără documentația de urbanism necesară știa de la bun început că nu poate ridica construcții permanente. Ministra Mediului a detaliat că această condiție a fost inclusă explicit în documentația de licitație pentru a evita orice neînțelegere.

„Pentru sectoarele de plajă care nu au PUZ, singura diferenţă este că acolo nu se vor putea construi terase. Adică operatorul economic care a licitat, a dorit să se înregistreze şi să obţină această plajă, ştie de la momentul în care a închiriat acea plajă că nu va putea să construiască terase, pentru că nu a existat un PUZ. Altfel, activitatea economică se va putea desfăşura, dar fără construcţii pe acea terasă, pe acel sector”, a afirmat Buzoianu. Aceasta a adăugat că situația nu este nouă, existând și anul trecut, dar acum a fost specificată limpede în licitație: „Este perfect în regulă că au licitat şi că vor să închirieze acea plajă, dar ştiu de la bun început că nu pot construi beach baruri pe acele zone”.

Obligația de 20 de ani a primăriilor

O altă problemă fierbinte este cea a utilităților. V-ați întrebat vreodată de ce unele plaje arată impecabil, iar altele par uitate de lume? Ei bine, o parte din răspuns stă în infrastructură.

Iar aici, ministra arată cu degetul spre primării, care de două decenii au obligația legală să asigure facilitățile necesare în zona plajelor. „În ceea ce priveşte utilităţile, am mai spus-o şi o repet: există deja de 20 de ani de zile obligaţia primăriilor de a facilita utilităţile în zona plajelor. Suntem 20 de ani mai târziu şi pe anumite sectoare există utilităţi şi acolo unde există utilităţi operatorii economici nu mai au motiv să nu se conecteze la utilităţile respective şi să îşi creeze propriile sisteme îngropate nisip”, a explicat șefa de la Mediu. E drept că soluțiile improvizate, cum ar fi sistemele îngropate în nisip, nu mai sunt tolerate, fiind considerate un „risc de sănătate publică pentru cetăţeni”.

Record de operatori și controale

Si totuși, interesul pentru plajele românești este uriaș. În Năvodari, de exemplu, s-a înregistrat un număr record de peste 300 de operatori economici care au licitat pentru mai puțin de 60 de subsectoare de plajă. Concurența este, așadar, acerbă.

Această presiune vine într-un moment în care autoritățile par decise să facă ordine. Diana Buzoianu declara recent la Constanța că plajele litoralului românesc nu trebuie să fie „vestul sălbatic”, ci spații „civilizate”, unde turiștii să beneficieze de servicii minimale. Declarația vine în contextul în care, săptămâna trecută, controalele au scos la iveală construcții ilegale îngropate direct în nisip.

Verificările vor continua pe întreg litoralul.

Licitație contestată în instanță

Numai că nu toată lumea este de acord cu procedura actuală. Asociaţia Operatorilor de Plajă Năvodari (AOPN) a anunțat că a atacat în instanță licitația organizată de Administraţia Naţională „Apele Române”.

Mai exact, organizația a sesizat Curtea de Apel Constanţa, solicitând suspendarea procedurii pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă din zona Năvodari. Motivul invocat este necesitatea rezolvării problemelor structurale ale plajelor (cum ar fi lipsa utilităților) înainte de a organiza noi licitații.