Peste jumătate (58,2%) dintre mașinile verificate în România prin rapoarte de istoric auto au înregistrat daune în trecut. Mai grav, un studiu recent arată că 1,3% dintre acestea au suferit avarii grave, cu costuri de reparație de cel puțin 50% din valoarea de piață a vehiculului. Cifrele scot la iveală o realitate dură a pieței second-hand de la noi.

Riscuri majore pe piața second-hand

Compania de date auto carVertical a analizat mii de rapoarte pentru a determina câte mașini verificate în România au fost grav avariate. Potrivit acestora, „o pondere semnificativă a maşinilor (58,2%) analizate în România prin intermediul rapoartelor de istoric auto au fost avariate în trecut. Daunele estetice minore nu afectează starea tehnică a maşinilor, dar pe drumurile româneşti întâlnim şi vehicule care au fost implicate în accidente grave în trecut. În unele cazuri, astfel de maşini sunt avariate într-o ţară, reparate ieftin şi apoi vândute în alta”.

E drept că majoritatea covârșitoare a acestor daune, mai exact 91,7%, au fost minore, sub 20% din valoarea mașinii. Numai că riscul de a cumpăra o mașină reparată pe genunchi, după un accident serios, rămâne unul real și periculos.

Daună totală, profit maxim

Cum ajung aceste mașini înapoi pe străzi? Matas Buzelis, expert auto în cadrul carVertical, explică mecanismul. „După un accident, asigurătorii le oferă deseori proprietarilor posibilitatea să aleagă între repararea maşinii sau acceptarea despăgubirilor. Unii vânzători profită de această oportunitate acceptând despăgubirile şi păstrând maşina pe care ulterior o repara cât mai ieftin posibil pentru a o vinde rapid.”

În România, un vehicul este declarat oficial pierdere totală atunci când costul estimat al reparației depășește valoarea de piață a vehiculului la momentul accidentului. Nu se bazează pe procente fixe, ci pe o evaluare clară. Asta înseamnă că daunele pentru modele de clasă economică (Dacia, Renault, Peugeot) se pot ridica la mii de euro, în timp ce pentru mărci premium precum BMW sau Mercedes-Benz, reparațiile pot ajunge lejer la zeci de mii de euro.

O realitate îngrijorătoare.

Comercianții de vehicule cumpără uneori aceste mașini la licitații, le repară ieftin și le exportă în alte țări, unde istoricul lor devine mai greu de urmărit.

Atenție la mașinile din import

Iar problema nu se oprește la granițe, ba chiar de acolo pornește. Răzvan Moldovan, Manager la Plus Autotrade, trage un semnal de alarmă privind mașinile aduse din Statele Unite. „În ultima vreme, observăm o afluenţă de anunţuri de vânzare pentru maşini importate din Statele Unite, care inundă piaţa europeană. Pentru un cumpărător neavizat, aceste maşini pot fi foarte atractive: modele relativ noi, cu rulaj redus, la preţuri competitive. Dar, în realitate, cei care câştigă sunt, de fapt, doar comercianţii netransparenţi. În proporţie de aproape 100%, aceste maşini au suferit daune majore, rezultate din incendii, inundaţii sau accidente grave, care au făcut ca valoarea lor economică să tindă spre zero.”

Nici Europa de Vest nu e mai prejos. V-ați fi gândit vreodată că în țări cu reputație bună situația e chiar mai gravă? Italia (7,8%), Germania (7,7%), Suedia (5,8%) și Spania (4,5%) au cele mai mari proporții de mașini cu daune de peste 50% din valoarea lor. Așadar, încrederea oarbă în reputația mașinilor importate din Germania sau alte țări vest-europene (țări de unde importăm masiv mașini) poate fi extrem de riscantă.

Transparența, o prioritate zero

Paul Zarzara, Vicepreședinte Asirom, subliniază nevoia de schimbare. „În calitate de asigurător, ne bazăm pe date istorice pentru evaluarea corectă a riscurilor şi pentru instrumentarea rapidă a daunelor. În acelaşi timp, este nevoie de o mai mare transparenţă şi de instrumente avansate care să permită analiza completă a istoricului autovehiculelor. Acestea sunt esenţiale pentru a preveni fraudele, pentru a creşte acurateţea valorilor de despăgubire şi pentru a accelera gradul de automatizare în gestionarea dosarelor de daună. Siguranţa în trafic este o prioritate zero.”

Comerțul transfrontalier cu mașini declarate daună totală funcționează într-o zonă gri, cu fluxul mergând de obicei dinspre Vest spre Est, unde reparațiile sunt mai ieftine. Această practică este unul dintre motivele pentru care circa 3,5 milioane de mașini „dispar” anual din evidențele UE. Pentru a combate fenomenul, noi reglementări europene vor conecta sistemele naționale de înmatriculare pentru o mai bună trasabilitate.

Cum te protejezi ca și cumpărător

Dar ce poți face, până la urmă, ca să nu cumperi o epavă? Matas Buzelis avertizează că „declararea unei maşini ca daună totală nu este doar o decizie economică, ci şi una legată de siguranţă”. El adaugă că „observăm si că numărul dealerilor care verifică istoricul maşinilor este în creştere, acest lucru fiind datorat în parte şi dorinţei de a se proteja de vehicule care au suferit avarii grave”.

Primul pas este verificarea istoricului. „Nu există un sistem european unificat care să permită urmărirea istoricului vehiculelor peste graniţe.” Un raport de istoric rezolvă această problemă. Dacă raportul este curat, pasul următor este inspecția la un service autorizat. „Totuşi, chiar dacă istoricul nu prezintă probleme, îi sfătuim întotdeauna pe cumpărători să efectueze un test drive şi să inspecteze maşina la un service profesionist înainte de a semna contractul de vânzare-cumpărare”, a conchis Buzelis.