Victoria zdrobitoare a lui Peter Magyar în alegerile parlamentare din Ungaria produce un cutremur în politica maghiară din România. Noul lider de la Budapesta a luat la țintă direct UDMR, acuzând formațiunea că a indus în eroare electoratul printr-o propagandă mincinoasă în favoarea lui Viktor Orban. În replică, Kelemen Hunor respinge acuzațiile, dar se pregătește de o discuție față în față la Budapesta.

O trădare în Ungaria și Transilvania

Chiar în prima sa conferință de presă, Peter Magyar a pus pe tapet nemulțumirile sale, care au pornit încă din timpul alegerilor prezidențiale din România. Mărul discordiei a fost sprijinul deschis al lui Viktor Orban pentru George Simion, o mișcare față de care UDMR nu a avut nicio reacție. Dar cum s-a ajuns aici, pe bune?

Magyar a fost extrem de direct. „Viktor Orban nu doar că l-a susținut pe George Simion în alegeri, dar au avut și pliante împreună. 500.000 de pliante au fost distribuite în Transilvania pentru un candidat care dansa pe mormintele eroilor noștri. Asta a fost considerată o trădare atât în Ungaria, cât și în Transilvania”, a spus Peter Magyar.

Propaganda Fidesz și rolul UDMR

Dincolo de cifre, din cei peste un milion de maghiari din România, doar puțin peste o sută de mii au participat la votul de duminică, majoritatea alegând Fidesz, partidul lui Viktor Orban. Magyar susține că acest electorat a fost, de fapt, victima unei campanii de dezinformare bine orchestrate.

„Aceeași propagandă FIDESZ, finanțată din banii contribuabililor maghiari, funcționează și în Transilvania şi au minţit continuu, dimineaţă, prânz şi seară, despre partidul meu şi despre mine, iar UDMR-ul, condus de Kelemen Hunor, a jucat un rol în această campanie de denigrare”, a declarat premierul ales al Ungariei.

Reacția lui Kelemen Hunor

Cum vine asta? Ei bine, liderul UDMR a refuzat să comenteze punctual acuzațiile. În schimb, a oferit o declarație generală despre comunitatea pe care o reprezintă, subliniind că nu poate fi influențată ușor. „Eu am o părere foarte bună despre comunitatea maghiară din România și sunt convins că e o comunitate care nu poate fi manipulată de nimeni”, a spus Kelemen Hunor.

Cert e că o clarificare este iminentă. Kelemen Hunor este așteptat săptămâna viitoare la Budapesta pentru o întâlnire față în față cu Peter Magyar.

Ce urmează pentru maghiarii din România?

Și totuși, v-ați gândit ce se va întâmpla cu relațiile dintre Budapesta și comunitatea maghiară de aici? Peter Magyar îi asigură pe maghiarii din România că nu vor fi uitați și că dorește o relație bună cu liderii de la București. O analiză a jurnalistei Maria Gal (stabilită în Ungaria) sugerează că UDMR se va adapta, până la urmă, noului context politic.

„Până în 2014, Kelemen Hunor și Orban Victor n-au avut relații bune. UDMR nu a avut relațiile bune cu Fidesul, dar s-au conformat. Cred că şi acum se vor conforma. Peter Magyar nu va avea cum să se opună UDMR-ului. Totuşi, reprezintă o comunitate de un milion de oameni”, a afirmat aceasta.

Iar ca o dovadă a deschiderii, Peter Magyar a propus lărgirea Grupului de la Vişegrad de la patru la opt state, pentru a include și România în această mică uniune europeană a estului.