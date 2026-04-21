Viitorul premier al Ungariei, Péter Magyar, a anunțat marți că s-a întâlnit la Budapesta cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. Cei doi au convenit să lase trecutul în urmă, stabilind o nouă regulă a jocului: UDMR nu va mai interveni în politica internă maghiară, iar sprijinul pentru maghiarii din Transilvania va continua, însă sub condiții stricte de transparență.

Gata cu amestecul în politica maghiară

Întâlnirea, care a avut loc la invitația lui Magyar, marchează o schimbare de paradigmă. Guvernul TISZA, condus de noul premier, și UDMR vor colabora, dar cu o condiție clară: formațiunea condusă de Kelemen Hunor nu se va mai implica în luptele politice de la Budapesta. E drept că, în februarie, același Kelemen Hunor anunța că îl susține pe Viktor Orban, precizând că UDMR a făcut exact ce-și doresc maghiarii din Transilvania. Acum, însă, lucrurile stau puțin diferit.

Liderul UDMR a confirmat încă de luni seară că va avea o întâlnire cu Magyar, arătându-se convins că relația cu noul guvern de la Budapesta va fi una „constructivă și corectă”.

Fondurile, luate la puricat

Punctul cel mai fierbinte al discuției pare să fi fost cel legat de finanțările acordate de guvernul maghiar. Péter Magyar a fost tranșant și a cerut transparență totală. Sprijinul va continua, dar nu oricum. „si, i-am indicat preşedintelui că drepturile dobândite ale maghiarilor din Transilvania vor continua să fie păstrate şi că aceştia pot conta pe sprijinul ţării mamă în toate, dar, în acelaşi timp, aşteptarea noastră fundamentală în ceea ce priveşte subvenţiile este transparenţa şi responsabilitatea, precum şi respectarea deplină a cerinţelor legale maghiare şi române”, a transmis viitorul premier din Ungaria.

Mai mult, se va face o analiză retrospectivă a tuturor subvențiilor acordate în ultimul deceniu.

Iar discuțiile nu se opresc aici. „si, am convenit cu preşedintele că, după formarea Guvernului TISZA, vom continua consultările atât la nivel politic, cât şi la nivel de experţi”, a adăugat Magyar.

Frauda la votul prin corespondență, pe masă

Un alt subiect sensibil abordat a fost cel al votului prin corespondență din timpul alegerilor parlamentare din 2026. Potrivit lui Magyar, s-a convenit ca neregulile semnalate să fie investigate serios.

„Am convenit că neregulile întâlnite în votul prin corespondenţă în timpul alegerilor parlamentare din 2026 ar trebui investigate şi că regulile de vot ar trebui revizuite pentru viitor pentru a preveni posibile fraude electorale”, a precizat acesta.

Scrisoare de la București pentru noul premier

Interesant este că această mișcare a lui Magyar vine și în contextul unei solicitări primite din România. Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe (actualmente consilier onorific al premierului Ilie Bolojan) i-a trimis o scrisoare lui Péter Magyar în care îi cerea explicit să investigheze banii publici trimiși de Ungaria în România. V-ați gândit vreodată cum au fost cheltuiți acești bani? Ei bine, Gheorghe a arătat că există suspiciuni serioase că o parte din fonduri nu au ajuns la comunitățile maghiare, ci au alimentat rețele de influență politică și propagandă pro-Viktor Orban.