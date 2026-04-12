Noul lider al opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a avut de-a lungul timpului o serie de declarații tranșante la adresa României și a modului în care Viktor Orbán a gestionat relația cu maghiarii de aici. Una dintre cele mai dure acuzații a venit în 10 mai 2025, când Magyar a susținut că Viktor Orbán i-a „trădat” pe maghiarii din afara granițelor prin mesajul favorabil transmis lui George Simion.

Sprijinul pentru Simion, un eșec pentru Orban

Totul a pornit de la susținerea oferită de premierul maghiar lui George Simion în timpul alegerilor prezidențiale din România. Politicianul ungar a descris acest gest drept o lovitură dată intereselor comunității maghiare din România. Iar după turul decisiv al alegerilor, Magyar a revenit și mai acid, afirmând că înfrângerea lui George Simion este și un eșec politic pentru Orbán. El a prezentat rezultatul drept dovada că sprijinul acordat de premierul ungar candidatului român a fost o greșeală și „o nouă trădare a maghiarilor din Transilvania”.

O acuzație directă și fără menajamente.

Mesaj de la Oradea și refuzul alianței cu AUR

La finalul lunii mai 2025, Magyar a organizat un marș care s-a încheiat simbolic prin traversarea graniței în România, într-un demers de apropiere de maghiarii etnici. Ajuns la Oradea, el a transmis că atât românii, cât și maghiarii au respins „instigarea la ură și dezbinarea”. În același mesaj, Magyar le-a cerut românilor să nu privească Ungaria și maghiarii ca pe dușmani, ci ca pe un partener și o oportunitate, pledând pentru menținerea României pe direcția europeană.

Numai că lucrurile nu s-au oprit aici. În iulie 2025, pe site-ul oficial al partidului TISZA, Magyar a anunțat că formațiunea sa nu va vota „în nicio circumstanță” alături de AUR. Dar cum justifică această poziție? El a susținut că politica fricii și a urii este folosită „în România împotriva maghiarilor”, legând astfel din nou scena politică românească de tema protecției minorității maghiare.

Tur în Transilvania și critici la adresa Budapestei

Vara lui 2025 l-a găsit pe politicianul ungar din nou în Transilvania, unde a abordat direct problemele comunităților locale. La evenimente din Târgu Mureș și Nagyadorján, a vorbit despre nevoia unei relații mai transparente cu maghiarii din România și a promis continuarea sprijinului pentru comunitățile de peste graniță, dar, a subliniat el, cu reguli mai clare. E drept că a criticat și modul în care Budapesta a gestionat politic relația cu maghiarii ardeleni, transmițând un mesaj de deschidere către UDMR.

A fost momentul în care a spus că „în Transilvania omul nu e niciodată oaspete”.

Criza de la Praid și reacția guvernului român

În aceeași deplasare, după vizita la Praid, Magyar a criticat și reacția autorităților române la criza provocată de dezastrul de la salină (un eveniment cu impact major asupra economiei locale). Acesta a spus că guvernul român nu a oferit, până atunci, „un ajutor efectiv suficient” pentru cei afectați. Mai mult, a îndemnat publicul să susțină zona prin turism și consum local.

Liderul ungar a vorbit și despre o posibilă cooperare viitoare cu guvernul român pentru relansarea turismului în regiune.