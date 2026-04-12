Candidând pentru un al cincilea mandat de prim-ministru, Viktor Orbán s-a trezit devansat în sondajele din ultimele luni de Péter Magyar, un fost colaborator apropiat. Lider al noului partid Tisza, Magyar, un conservator în vârstă de 45 de ani, a reușit într-un timp record să se impună ca un adversar redutabil, capabil să-l detroneze pe premierul naționalist aflat la putere de 16 ani.

Un insider care denunță sistemul

Statutul său de „fost inițiat” a contribuit masiv la ascensiunea sa fulminantă. Până la urmă, cine poate fi mai credibil decât un om din interior? Andrzej Sadecki, analist la Centrul de Studii Estice (OSW) din Varșovia, o spune direct: „Pare mai convingător în ochii unor foşti alegători ai Fidesz când afirmă că sistemul este putred din interior”. Ba chiar, expertul consideră că „într-un fel, Magyar este Orbán de acum 20 de ani, fără tot bagajul, corupţia şi greşelile comise la putere”.

Iar Magyar chiar a fost parte din sistem. Fiul a doi avocați, căsătorit până în 2023 cu Judit Varga (fosta ministră a justiției), a fost diplomat la Bruxelles și a condus apoi organismul de împrumuturi pentru studenţi Diakhitel Kozpont. El însuși recunoaște, nu fără o oarecare mândrie, că în partid i se spunea altfel. „Mă numeau ‘opoziţia eternă’ în cadrul Fidesz”, se lăuda el într-un interviu din 2024.

Scandalul care a declanșat totul

Necunoscut publicului larg înainte de începutul anului 2024, Magyar a ieșit la rampă în urma unui scandal răsunător. Este vorba despre grațierea acordată de președinta Katalin Novák unui bărbat implicat în mușamalizarea unor abuzuri sexuale într-un cămin de copii. Demisia președintei a fost urmată de cea a Juditei Varga, fosta sa soție, care contrasemnase documentul.

A fost momentul pe care Magyar l-a speculat. A apărut într-un interviu viral pe canalul de YouTube pro-opoziție Partizán, unde un milion de oameni l-au urmărit explicând de ce s-a săturat. „Toată lumea m-a avertizat să nu fac asta, prietenii, familia, oamenii pe care îi cunosc”, a mărturisit el. Apoi a lovit pe Facebook: „Nu vreau să fac parte dintr-un sistem în care cei care deţin cu adevărat puterea se ascund în spatele fustelor femeilor”.

Decizia a fost una de moment, după cum a recunoscut ulterior. „Nu a fost o mişcare planificată. Mama m-a sunat să nu mă duc, dar am făcut exact opusul. Toată lumea cunoştea situaţia din Ungaria – nu este foarte sigur să te opui acestui guvern”.

Acuzații și contraatacuri

Pe măsură ce popularitatea sa exploda, au apărut și atacurile. Fosta soție, Judit Varga, l-a acuzat de violență domestică, iar un fost prieten, ministrul Gergely Gulyás, l-a catalogat drept „unul care îşi trădează mai întâi familia, apoi îşi trădează ţara ca agent al Bruxelles-ului”.

Numai că atacurile par să nu aibă efect.

Mai mult, Magyar a susținut că a fost ținta unei campanii de denigrare „în stil rusesc”, care implica o înregistrare video cu conținut sexual. A recunoscut o relație consensuală, dar a negat orice altceva, spunând că a fost atras într-o „capcană” de serviciile secrete. „Conştiinţa mea este curată”, a declarat el, prezentând și un test antidrog cu rezultat negativ.

Ce propune Magyar, până la urmă?

V-ați întrebat ce vrea, concret, acest nou venit pe scena politică? Programul său se concentrează pe combaterea corupției și pe îmbunătățirea serviciilor publice, precum sănătatea și educația. Pe plan extern, propune o politică pro-occidentală, promițând să facă din Ungaria un aliat de încredere al NATO și un membru loial al UE.

Si totuși, la fel ca Orbán, refuză trimiterea de arme în Ucraina și se opune unei integrări rapide a Kievului în UE. Pe tema imigrației are poziții stricte, iar în privința drepturilor LGBT+ rămâne vag, probabil pentru a nu-și înstrăina electoratul conservator. În campania electorală maraton, cu până la șapte discursuri pe zi, Magyar a folosit sloganul „Acum sau niciodată”, inspirat de un poet revoluționar din secolul al XIX-lea. L-a ironizat pe premier pentru legăturile cu Moscova, întrebându-l retoric: „Domnule prim-ministru, de ce nu mai spuneţi ‘Ruşilor, plecaţi acasă’?”.

Magyar crede că trecutul său în Fidesz este cel mai mare avantaj. „Îi cunosc, le cunosc trucurile. Ştiu că sunt foarte speriaţi”, a spus el. „Aceasta este o oportunitate unică în viaţă, nu pentru Péter Magyar, ci pentru ţară”.

Abilitățile sale de comunicator sunt dublate și de un simț al umorului. Într-o întâlnire cu premierul liberal al Poloniei, Donald Tusk, un critic al lui Orbán, Magyar și-a prezentat o colegă, pe Anita Orban, drept „viitoarea ministră de externe a Ungariei”, adăugând rapid: „Numele Orban este doar o coincidenţă”. Replica lui Tusk a venit imediat, în același ton: „Numele meu este Donald”.