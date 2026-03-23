Prețurile petrolului au scăzut brusc, cu până la 12 dolari pe baril, după un anunț surprinzător venit de la Washington. Președintele american Donald Trump a decis suspendarea temporară a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Iran, mișcare ce a calmat imediat piețele globale și a impulsionat bursele europene.

Un armistițiu de cinci zile

Statele Unite și Iranul au purtat discuții intense în ultimele zile. Iar rezultatul a venit luni, 23 martie 2026. Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, o pauză de cinci zile a loviturilor asupra obiectivelor energetice iraniene. Cum vine asta? E, un gest menit să permită continuarea dialogului diplomatic.

Trump a fost foarte clar în mesajul său.

„Pe baza tonului acestor discuții profunde, detaliate și constructive, care vor continua pe tot parcursul săptămânii, am instruit armata să amâne orice atacuri împotriva centralelor electrice și a infrastructii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile”, a declarat fostul președinte.

Reacție imediată pe piețe

Traderii nu au stat pe gânduri. Imediat după apariția informațiilor, prețul petrolului s-a prăbușit de la 109 dolari la 97 de dolari pe baril. E drept că ulterior cotațiile și-au mai revenit, stabilizându-se în jurul valorii de 101 dolari, însă șocul inițial a fost puternic.

Cifrele vorbesc de la sine.

Și bursele europene au reacționat pozitiv. După scăderile de la începutul ședinței de tranzacționare, indicii au revenit pe creștere, stimulați de vestea detensionării situației din Orientul Mijlociu (o regiune cheie pentru aprovizionarea globală).

Semnale contradictorii de la Teheran

Numai că lucrurile nu sunt atât de simple. În timp ce Trump vorbește despre negocieri „productive”, agenția de știri iraniană Fars a contrazis prompt aceste afirmații. Potrivit iranienilor, nu există comunicări, nici directe, nici indirecte, cu Statele Unite. V-ați fi așteptat la o asemenea neconcordanță?

Această discrepanță subliniază, de fapt, fragilitatea situației. Orice semnal, pozitiv sau negativ, poate răsturna complet dinamica piețelor, demonstrând încă o dată cât de sensibilă este economia globală la tensiunile dintr-o zonă vitală pentru aprovizionarea cu petrol.