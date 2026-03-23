Liceenii de clasa a XII-a au intrat astăzi în febra examenelor, odată cu prima probă a simulării pentru Bacalaureat, cea la Limba și literatura română. Marea diferențiere a apărut, ca de obicei, la subiectul al treilea, unde elevii de la Real au avut de analizat o poezie de Lucian Blaga, în timp ce colegii lor de la Uman au primit un text poetic semnat de Ion Barbu.

Subiecte diferite la eseu

Așadar, punctul culminant al probei, eseul de la subiectul III, a venit cu cerințe distincte în funcție de profil. Cei de la profilul Uman au avut de redactat un eseu în care să prezinte particularitățile unui text poetic de Ion Barbu. Iar elevii de la profilurile Real și Tehnologic au primit o sarcină similară, dar aplicată pe o operă poetică de Lucian Blaga. Era de așteptat o astfel de departajare? Probabil că da, având în vedere tradiția examenelor din anii trecuți.

Trunchi comun la primele probe

Dacă la eseu lucrurile au stat diferit, primele două subiecte au fost identice pentru toți liceenii, indiferent de specializare. La primul subiect, cerințele au fost formulate pe baza unui text suport – „Manuscrisul furat”, de Mircea Micu. Ulterior, la subiectul al doilea, elevilor li s-a cerut să prezinte două modalități de caracterizare a unui personaj din textul „Moș Teacă”, scris de Anton Bacalbașa.

Subiecte considerate, la prima vedere, abordabile.

Calendarul complet și regulile pentru note

Bun, și cum continuă programul? Hai să vedem calendarul complet al simulărilor din această săptămână:

23 martie 2026: Proba de Limba și literatura română

Proba de Limba și literatura română 24 martie 2026: Proba obligatorie a profilului

Proba obligatorie a profilului 25 martie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării

Proba la alegere a profilului și specializării 26 martie 2026: Proba de Limba și literatura maternă

Numai că, spre deosebire de examenul propriu-zis, regulile privind notele sunt mai relaxate. Rezultatele vor fi comunicate pe data de 3 aprilie, însă nu vor fi făcute publice. Fiecare elev își va afla nota individual și va putea decide dacă aceasta să fie sau nu trecută în catalog (o decizie importantă pentru media finală). Pe bune, e o gură de aer pentru cei care poate nu au avut cea mai bună zi și nu vor să-și strice mediile.