Prețul gazelor explodează cu 30% după atacurile asupra celui mai mare hub GNL

Prețurile gazelor naturale pe piețele europene au explodat cu aproximativ 30% în doar 24 de ore, readucând temerea unei crize similare celei din 2022. Scumpirea vine după ce o serie de atacuri atribuite Iranului au lovit instalații-cheie din Qatar, forțând compania QatarEnergy să declare stare de forță majoră.

„Dacă noi murim de foame, voi veți îngheța”

Acesta este mesajul strategic pe care analiștii îl citesc în spatele atacurilor asupra infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu. Lovitura asupra complexului Ras Laffan din Qatar, considerat cel mai mare hub de export de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume, marchează un punct critic în escaladarea tensiunilor. confruntarea se mută din planul militar convențional direct în cel al infrastructurii energetice globale, cu impact direct asupra Europei și Asiei.

E un șantaj energetic în toată regula. V-ați gândit vreodată că se poate ajunge aici atât de repede?

Escaladare rapidă în 14 state

Iar conflictul s-a extins accelerat în ultimele 20 de zile, implicând direct sau indirect nu mai puțin de 14 state. Strategia pare să urmărească destabilizarea completă a rețelelor energetice și comerciale, folosind un arsenal variat. S-au înregistrat de la atacuri cu drone și rachete până la operațiuni cibernetice complexe.

Printre cele mai grave incidente se numără:

lovituri asupra infrastructurii GNL din Qatar;

atacuri asupra rafinăriilor Samref și Sadara din Arabia Saudită;

drone lansate asupra facilităților energetice din Emiratele Arabe Unite;

rachete asupra portului strategic Duqm din Oman;

atacuri cibernetice și aeriene în zona Mării Caspice.

Harta conflictului energetic

Statele care au fost vizate direct prin atacuri, acțiuni cibernetice sau implicare militară formează deja o listă îngrijorătoare. E drept că Israelul rămâne ținta principală a atacurilor cu rachete, însă lista s-a lungit serios.

Printre țările afectate se numără Statele Unite, prin bazele din Irak și Siria, dar și partenerii săi strategici din regiune: Qatar (infrastructura GNL de la Ras Laffan), Arabia Saudită (rafinăriile menționate) și Emiratele Arabe Unite (infrastructura din Fujairah).

Dar situația a escaladat mare după ce o rachetă balistică iraniană a activat sistemele de apărare aeriană ale NATO în Turcia (un stat membru al alianței), semnalând o posibilă extindere a conflictului dincolo de un război indirect.