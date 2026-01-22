Atmosferă încărcată la Palatul Victoria. Motivul? Banii datorați furnizorilor de energie. Conducerea E.ON România s-a așezat la masă cu premierul Ilie Bolojan pentru o întâlnire de urgență, scopul fiind deblocarea plăților restante din schema de compensare a facturilor.

La discuția de joi a fost prezentă și ambasadoarea Germaniei, Angela Ganninger. Miza, conform Mediafax, era uriașă: accelerarea unui proces birocratic lent, un proces care a blocat sume imense în așteptarea validării de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și a decontării de la stat.

Banii furnizorilor, blocați în birocrație. Ce promite Guvernul?

Pe hârtie, mecanismul pare simplu. Furnizorii, cum e și E.ON, au acoperit din fonduri proprii diferența dintre costul real al energiei și prețul plafonat pentru populație. Statul trebuia să le dea banii înapoi după verificare. Doar că, în realitate, totul s-a blocat. Verificarea cererilor de către ANRE durează o veșnicie, iar ritmul lent al decontărilor a stârnit furia companiilor din sector.

Guvernul simte presiunea.

Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că „la nivelul Guvernului sunt luate măsuri pentru fluidizarea procedurile de validare a cererilor de plată și asigurarea fondurilor necesare decontării sumelor restante către furnizorii de energie”. Cuvinte frumoase. Dar promisiuni au mai fost. Testul real va fi viteza de reacție a statului, pentru că de rapiditatea cu care Guvernul își plătește datoriile depinde direct lichiditatea furnizorilor.

Calendarul prețurilor plafonate. Până când mai suntem protejați?

Există, totuși, o oarecare predictibilitate. Guvernul a bătut în cuie un calendar de ieșire din schema de protecție. Concret: mecanismul de compensare și plafonare pentru energie electrică rămâne valabil până la 1 iulie 2025. La gazele naturale, protecția se extinde chiar mai mult, până pe 31 martie 2026. Românii mai au, așadar, un răgaz în fața piețelor internaționale. Dar ceasul ticăie.

Marea liberalizare din 2026. Se pregătește terenul pentru prețuri libere?

Și după? Aceasta e întrebarea de pe buzele tuturor. După 1 aprilie 2026, odată cu expirarea plafonării, piața gazelor se va liberaliza complet. O tranziție care trebuie făcută cu cap, altfel riscăm un șoc în facturi. Tocmai acest punct l-au atins și reprezentanții E.ON, care au insistat pe nevoia unor „mecanisme necesare pentru asigurarea funcționării corecte a pieței en-gros de energie”. Traducere liberă: marile companii se tem de haos la fel de mult ca și consumatorii. Vor reguli clare pentru perioada de după plafonare. Predictibilitate, nu experimente.

Dincolo de facturi: Investiții în rețeaua de gaze a României

Discuția a depășit problemele de zi cu zi, ajungând și la investițiile pe termen lung în rețelele de gaze. Nu e un subiect oarecare. România vrea să crească producția internă de gaze, dar pentru asta e nevoie de o infrastructură modernă care să poată prelua și distribui noile volume. O rețea mai performantă ar trebui să însemne, la finalul zilei, o securitate energetică mai bună pentru toată lumea.