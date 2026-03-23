Prețurile vehiculelor electrice din Uniunea Europeană au înregistrat o scădere medie de 1.800 de euro în cursul anului 2025, inversând o tendință de creștere constantă din ultimii ani. Această ieftinire, de aproximativ 4%, aduce prețul mediu la circa 42.700 de euro și este rezultatul direct al noilor obiective de emisii impuse producătorilor auto.

Concurența forțată de normele UE

Lucrurile s-au schimbat. Un raport al grupului Transport & Environment (T&E) arată că obiectivele stricte privind emisiile i-au obligat pe producători să concureze, pentru prima dată în cinci ani, pe tărâmul prețurilor. Practic, reglementările au stimulat o competiție reală pe piață.

Iar asta vine după o perioadă, între 2020 și 2024, în care prețul mediu al mașinilor electrice a crescut cu nu mai puțin de 5.000 de euro. Scăderea de acum semnalează o trecere mult așteptată către prețuri mai accesibile pentru piața de masă.

Modelele mici, campioanele ieftinirilor

Reducerea a fost cea mai puternică în segmentul vehiculelor electrice mici, unde prețurile au coborât cu 13%. Acest lucru s-a datorat în principal introducerii unor noi modele accesibile, cu prețuri în jurul pragului de 25.000 de euro, precum Renault 5 și Citroen e-C3. E drept că industria nu recunoaște asta prea ușor, dar cifrele sunt clare.

„Obiectivele UE oferă șoferilor europeni mașini electrice mai ieftine. (…) Industria nu dorește să recunoască acest fapt, dar impactul lansării noilor modele accesibile anul trecut este incontestabil. Dacă nu slăbim obiectivul pentru 2030, achiziționarea unui vehicul electric nou va fi în curând mai ieftină decât cea a unui autoturism pe benzină”, a declarat Lucien Mathieu, director în cadrul T&E.

Prețul, principala barieră pentru consumatori

Dar care este, de fapt, marea problemă a adoptării mașinilor electrice? Potrivit analizei T&E, nu infrastructura de încărcare sau teama de autonomie, ci prețurile mari rămân cea mai mare barieră în calea adoptării de către consumatori. Cum vine asta, când toți vorbesc de stații de încărcare?

„Așadar, dacă vrem consumatori pregătiți (n.n. – pentru trecerea la electrice), cel mai bun lucru pe care îl putem face este să reducem prețul mașinilor electrice. (…) Odată ce prețul mașinilor electrice va scădea și va deveni suficient de accesibil pentru ca piața de masă să treacă la electric, vânzările vor accelera relativ rapid”, notează Lucien Mathieu.

O piață în plină transformare

Până la urmă, cifrele arată diferențe majore la nivel global. În Statele Unite, de exemplu, unde cota de piață a electricelor este mult mai mică, prețul mediu de tranzacție în ianuarie 2026 era de aproximativ 52.000 de dolari, mult peste cel din Europa.

O diferență considerabilă.

T&E se așteaptă ca această tendință de ieftinire să continue în următorii ani, pe măsură ce tot mai multe vehicule electrice din gama inferioară vor ajunge pe piață. Ba chiar, până în 2027, vânzările de vehicule electrice accesibile (destinate pieței de masă) ar urma să le depășească pe cele ale modelelor mari și premium pentru prima dată din 2021.