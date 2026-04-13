Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunță o creștere medie de 5% la polițele RCA pentru persoanele fizice după eliminarea plafonării, dar realitatea din teren arată complet diferit. Pentru persoanele juridice, majorarea oficială este de 8%, în timp ce prima medie pe întreaga piață a atins 1.346 de lei în 2025, cu 6% mai mult față de 2024. Numai că pentru șoferii de rând, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.

Cifrele oficiale versus realitatea din buzunar

Discrepanța dintre statistici și costul real este uriașă, iar mulți conducători auto se confruntă cu dublări de preț. Unul dintre ei reclamă o majorare șocantă: „2.100 de lei. S-a dublat! Dacă nu mai mult decât dublu. Am avut un eveniment, dar s-au mărit artificial, după părerea mea”.

Și nu este un caz izolat. Un alt conducător auto se plânge de un tarif uriaș, care a ajuns la „aproape 3 mii. Foarte mult! Şi nu se justifică preţul. Vreo 800-900 de lei plăteam, până într-o mie”. Un altul, cu un motor de 2 litri, a ajuns să plătească „în jur de 3,400 de lei pe an la această maşină” și crede că totul este legat de „falimentele forţate” de pe piața asigurărilor.

De ce plătesc și șoferii prudenți mai mult

Dar cum se explică majorările pentru șoferii care nu au avut niciun accident? E drept că nu doar cei implicați în evenimente rutiere scot mai mulți bani din buzunar. Un exemplu concret vine de la un șofer din Capitală, încadrat la clasa de bonus B8 (cea mai bună), care anul trecut plătea 996 de lei. Acum, cea mai ieftină ofertă primită este de 1.267 de lei, în timp ce următoarea sare la 1.736 de lei. Până la urmă, cum vine asta?

O posibilă explicație este oferită de expertul în asigurări Sergiu Costache: „Posesorii unei anumite categorii de maşini au daune mai multe în anul care a trecut. Şi tu n-ai avut, dar te încadrezi în categoria respectivă de vehicule care au avut mai multe daune anul trecut. Şi atunci asigurătorul presupune că acea maşină este expusă mai mult la daune. Şi acolo trebuie să mărescă preţul”.

Scumpirile nu se opresc aici

Dar explicațiile nu se opresc la categoria mașinii. O altă posibilă cauză este trecerea șoferului într-o altă categorie de vârstă, considerată de asigurători a fi cu risc mai mare de accidente.

Și veștile proaste continuă.

Inflația generală va continua să pună presiune pe tarife, avertizează același specialist. „Nu putem să excludem creşterea inflaţiei, datorită creşterii preţului carburanţilor, energiei electrice şi a altor factori inflaţionişti. Şi atunci mă aştept ca preţurile să crească cel puţin la nivelul inflaţiei. Dacă vom avea inflaţie mai mare, vom avea preţuri mai mari şi la RCA”, mai spune Sergiu Costache.

Riscurile din trafic: 3 din 10 șoferi circulă fără RCA

Prețurile mari au un efect direct și periculos în trafic. Se estimează că 3 din 10 șoferi circulă pe drumurile publice fără a deține o asigurare obligatorie. Aceștia riscă amenzi de până la 2.000 de lei și, mai grav, reținerea plăcuțelor de înmatriculare.

Pentru șoferii ghinioniști, implicați într-un accident cu un conducător auto fără RCA, procedura este mai complicată. Este necesară intervenția poliției, iar dosarul de daună se deschide direct la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), care va achita despăgubirile dintr-un fond special.