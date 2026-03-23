Scandal în filiala PSD Argeș. Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a lansat un atac fără precedent la adresa propriilor colegi de partid, parlamentarii social-democrați. Mărul discordiei? O postare pe Facebook în care aceștia se lăudau că au obținut un milion de lei pentru modernizarea unei străzi din oraș.

„Mi s-a făcut silă!”

Reacția edilului a fost una viscerală, declanșată de o postare a PSD Argeș care celebra includerea în bugetul de stat a finanțării pentru modernizarea străzii Intrarea Lămâiţei. Într-o ieșire publică extrem de dură, primarul nu și-a menajat deloc colegii. Ba chiar i-a acuzat direct de minciună și de uneltiri interne.

„Astăzi, după ultima postare a PSD Argeş, mi s-a făcut silă! Băi, fraţilor (dacă vă mai pot numi aşa…), voi sunteţi sănătoşi la cap? Cât credeţi că veţi mai putea minţi electoratul, când vorbiţi despre Municipiul Piteşti? Nu ştie toată lumea că nu vreţi să ajutaţi cu nimic? Nu susţineţi nicio investiţie, nu sprijiniţi cu nimic FC Argeş. M-aţi întrebat, măcar o singură dată, dacă puteţi ajuta cu ceva? În afară de a unelti să mă schimbaţi de la următoarea candidatură la Primăria Piteşti şi de la conducerea PSD Piteşti, mai aveţi ceva în cap legat de acest oraş?”, a scris Gentea, duminică, pe contul său de Facebook.

Niciun leu pentru Pitești

Iar dincolo de reacția nervoasă, primarul aduce acuzații concrete. El susține că laudele parlamentarilor sunt complet nefondate, în condițiile în care aceștia nu au contribuit cu nimic la dezvoltarea orașului în ultimii ani. E drept că postarea PSD Argeș menționa că deputații și senatorii „au susţinut în Parlament şi au reuşit includerea în bugetul de stat a finanţării unor proiecte de mare importanţă”.

Numai că, potrivit primarului, lucrurile stau complet diferit. Gentea susține că parlamentarii PSD Argeş „nu au mai redirecţionat niciun leu pentru Piteşti” în ultima perioadă. Cum vine asta, să te lauzi cu bani pe care nu i-ai adus?

O stradă aleasă la întâmplare?

Edilul pune la îndoială chiar și buna-credință a alegerii acestui proiect anume (modernizarea străzii Intrarea Lămâiței), sugerând că parlamentarii nici măcar nu cunosc realitățile din teren. El afirmă că primăria are deja în plan modernizarea mai multor străzi cu probleme similare, folosind alte fonduri.

„Acum se laudă cu o stradă (Intrarea Lămâiţei) despre care nu ştiu nimic. Nu ştiu unde este, nu ştiu câtă nevoie este de modernizare acolo. Cum de au ales-o? Avem 7 străzi cu probleme similare, pe care le vom moderniza în 2026. Nu, domnilor, nu dumneavoastră aţi adus aceşti bani! Nu vă mai lăudaţi, că lumea ştie despre ce este vorba. Nu ajutaţi cu nimic Piteştiul! Din contră, nu doriţi decât să puneţi beţe-n roate! Nu veţi reuşi, vă asigur!”, se mai menţionează în postarea edilului social-democrat.

Acuzațiile sunt extrem de grave.

Cristian Gentea se află în prezent la cel de-al doilea mandat la conducerea primăriei municipiului Pitești, fiind unul dintre cei mai vizibili lideri social-democrați din județ.