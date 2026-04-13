Vești bune pentru pofticioși, primele căpșuni românești sunt aproape gata de recoltat și vor ajunge curând pe tarabe. Numai că bucuria are un preț, și nu unul mic. Producătorii anunță un tarif de pornire de cel puțin 35 de lei pe kilogram, cu 5 lei mai mult față de anul trecut, din cauza costurilor ridicate generate de iarna geroasă.

Investiții de mii de euro pentru a salva recolta

Iarna grea le-a dat mari bătăi de cap agricultorilor. Familia Tecşilă, de exemplu, a trebuit să facă eforturi suplimentare pentru a proteja cultura din solarii, iar asta s-a tradus în costuri mai mari. În total, investiția a ajuns la aproximativ trei mii de euro.

„Le-am făcut o protecţie mai mare împotriva frigului. Mai multă pânză pusă la ele, mult mai multă grijă în fiecare zi”, a declarat Adelina Tecşilă, agricultor.

Iar aceste cheltuieli se vor reflecta direct în prețul de la raft.

Prețuri piperate și reacții pe măsură

Dacă prețul pleacă de la producător cu o majorare, pe tarabele din piețe ar putea fi și mai scump. „Dacă anul trecut prețul de la producător pornea cu 30 lei kilogramul, anul acesta pofticioșii vor trebui dea cu minim 5 lei mai mult. De la producători şi până la tarabe, preţurile, însă, ar putea să crească şi mai mult”, transmite Diana Severin, reporter Observator.

Cum reacționează cumpărătorii? Ei bine, nu-i chiar o surpriză.

„Nu pentru toate buzunarele, clar!”, spune un client din piață. Un altul face o comparație directă: „Destul de mult. În Austria e mult mai puţin. Aici sunt foarte mari, pentru salariile de aici…”.

Alternativa din import, la jumătate de preț

Până când căpșunile românești vor umple piețele, românii se mulțumesc cu fructele din import. Un kilogram de căpşuni din Grecia, de exemplu, se vinde cu preţuri care variază între 10 şi 17 lei. O diferență considerabilă, nu-i așa?

Dar mulți recunosc că fac acest compromis doar de nevoie. „Pe ale noastre le-aş prefera, dar încă nu sunt. Soluţia următoare e Grecia, şi la roşii şi la orice”, precizează un cumpărător. O mamă confirmă trendul, deși recunoaște că prețurile sunt mari: „O caserolă – 10 lei. Sincer, mi se par mari, ridicate. Dar, având copii, am zis să guste şi ei acum, la început de primăvară, să simtă gustul căpşunelor”.

Gustul autentic bate prețul

Dincolo de cifre, preferința rămâne clară pentru produsul autohton. Chiar dacă prețul este piperat, gustul pare să fie decisiv pentru mulți. Până la urmă, pofta e poftă.

„Sunt cam scumpe, dar trebuie să ne facem şi poftele, că de-aia muncim!”, adaugă un alt client.

Momentan, pe piață se găsesc doar căpșunile crescute în solarii. Pentru cele de pe câmp (și, teoretic, mai ieftine) va trebui să mai așteptăm până la sfârșitul lunii mai, când vremea se va stabiliza complet.