Producătorul anunță rechemarea airbag-urilor din spate care se pot activa neașteptat pe anumite drumuri. Vehiculele afectate sunt fabricate între 2018 și 2022.

Un detaliu tehnic lasă loc de interpretări

Honda a demarat o campanie de rechemare pentru 440.830 de minivanuri Odyssey, din cauza airbag-urilor cortină de pe rândurile doi și trei, care se pot deschide fără motiv, în anumite situații de drum.

Cauza principală este un software cu probleme în sistemul SRS (Sistemul Suplimentar de Reținere), care controlează airbag-urile. Acest software poate interpreta greșit anumite semnale, confundând vibrațiile sau șocurile puternice cu un impact lateral.

Astfel, atunci când mașina circulă pe drumuri cu denivelări, trece peste gropi sau peste resturi de pe carosabil, airbag-urile se pot declanșa fără să existe un accident. Aceste situații sunt destul de frecvente, mai ales în zonele cu drumuri proaste.

Deschiderea bruscă a airbag-urilor, fără un motiv real, poate pune în pericol pasagerii și poate crea confuzie la volan.

Când investigațiile nu duc imediat la schimbare

Prima sesizare a problemei a apărut în noiembrie 2017, când Honda a început o anchetă internă. Procesul de analiză a durat aproape patru ani, până în iulie 2021, când s-a observat că drumurile proaste, resturile sau obiectele care lovesc șasiul pot declanșa airbag-urile din spate.

Totuși, în octombrie 2021, Honda a decis inițial că nu există riscuri majore pentru siguranță. Această concluzie a rămas neschimbată o perioadă, deși problema a continuat să apară.

Abia în octombrie 2025, Biroul pentru Investigații ale Defectelor din cadrul Administrației Naționale pentru Siguranță Rutieră din SUA (NHTSA) a deschis o evaluare preliminară, după ce au apărut 18 plângeri privind declanșarea accidentală a airbag-urilor.

NHTSA a informat Honda despre aceste cazuri, iar producătorul a reluat investigația la începutul lui 2026. În aprilie 2026, Honda a decis că problema ține de siguranță și a anunțat rechemarea oficială.

Până acum, Honda a înregistrat 130 de solicitări de garanție legate de această defecțiune și 25 de cazuri de răniri provocate de declanșarea airbag-urilor în mers.

Pași de urmat pentru proprietarii Honda Odyssey

Dacă ai un Honda Odyssey fabricat între 2018 și 2022, este important să urmezi recomandările producătorului pentru a rezolva problema.

Honda va trimite notificări oficiale către proprietari, prin care îi va chema la un dealer autorizat. Acolo, tehnicienii vor actualiza software-ul unității de control SRS ECU sau, dacă este necesar, vor înlocui unitatea cu una nouă, cu software-ul corect instalat.

Intervenția este gratuită pentru proprietari și are scopul de a elimina riscul declanșării accidentale a airbag-urilor. Este recomandat să programezi vizita la service cât mai curând, pentru a evita orice pericol.

O acțiune rapidă poate face diferența

Un răspuns prompt la notificarea de rechemare este esențial, deoarece riscul ca airbag-urile să se activeze accidental rămâne cât timp software-ul defect nu este înlocuit. Drumurile cu denivelări pot declanșa oricând această problemă, iar intervenția în service elimină complet riscul.

Nemulțumiri și reacții după decizia Honda

Decizia Honda de a rechema aproape jumătate de milion de vehicule vine după o perioadă lungă de investigații și amânări. Mulți se întreabă de ce a durat atât ca această problemă să fie recunoscută drept una de siguranță.

La început, riscurile au fost tratate cu superficialitate, însă intervenția NHTSA a fost decisivă pentru schimbarea abordării. Rolul autorităților de reglementare a fost esențial pentru protejarea consumatorilor.

Site-ul Motor1 a comentat pe marginea acestui subiect: „Este greu de înțeles cum airbag-urile care se activează neașteptat în absența unei coliziuni nu sunt considerate o problemă de siguranță, dar ne bucurăm că Honda rezolvă în sfârșit problema. America este plină de drumuri de calitate slabă, iar ultimul lucru cu care ar trebui să se confrunte orice proprietar sunt airbag-uri care sunt prea sensibile.”

Comentariul reflectă o nemulțumire justificată. Activarea accidentală a airbag-urilor poate provoca răniri și poate speria șoferii, mai ales pe drumurile cu probleme.

Rechemarea este un pas necesar pentru remedierea unui defect important, iar proprietarii de Odyssey ar trebui să acorde prioritate acestei acțiuni. Soluția tehnică este disponibilă gratuit, iar siguranța pasagerilor depinde de rezolvarea rapidă a problemei.