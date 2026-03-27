Procurorii de la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti au descins în această dimineață la sediul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU). În urma perchezițiilor informatice, au fost ridicate mai multe telefoane mobile care aparțin persoanelor cu putere de decizie din cadrul instituției.

Percheziții informatice la vârful DSU

Acțiunea procurorilor a avut loc în cursul dimineții de 27 martie. Anchetatorii au vizat în mod special dispozitivele electronice, efectuând percheziții informatice (o procedură menită să extragă date relevante pentru dosar) la sediul central al DSU. Iar ținta a fost clară: telefoanele folosite de conducerea departamentului.

Nu este vorba de o acțiune oarecare, ci de una care vizează direct vârful uneia dintre cele mai importante structuri din România.

Suspiciuni legate de trei angajați

Dar de unde a pornit totul? La baza întregii operațiuni stau suspiciuni legate de activitatea a trei persoane care lucrau cu normă redusă la DSU. Mai exact, este vorba despre doi angajați de la spitalul Floreasca și un al treilea de la spitalul Gerota. Se pare că aceștia nu s-ar fi prezentat la programul de lucru de la Departamentul pentru Situații de Urgență, deși ar fi trebuit să o facă.

V-ați fi gândit vreodată că de la o problemă de pontaj se poate ajunge la percheziții la acest nivel? Lucrurile stau, se pare, puțin diferit față de o simplă absență de la muncă.

Telefoanele conducerii, luate la verificat

Ancheta este în plină desfășurare.

Prin ridicarea telefoanelor aparținând persoanelor cu putere de decizie de la vârful DSU, procurorii încearcă, cel mai probabil, să stabilească dacă aceste nereguli erau cunoscute la nivel înalt. Anchetatorii caută acum în dispozitivele ridicate conversații, mesaje sau alte date care ar putea clarifica dacă absențele celor trei angajați erau tolerate, încurajate sau poate chiar acoperite de cineva din interiorul departamentului.