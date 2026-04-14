Producția mondială de petrol a suferit o cădere bruscă în martie, cu peste 10 milioane de barili pe zi, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Este cea mai mare scădere din istorie, anunță Agenția Internațională pentru Energie (AIE). Iar avertismentele oficialilor indică un singur lucru: ne așteaptă prețuri la pompă nemaiîntâlnite.

Cea mai mare scădere din istorie

Cifrele publicate marți în raportul lunar al AIE sunt de-a dreptul șocante. Producția mondială a coborât cu 10,1 milioane de barili pe zi (mbj) în luna martie, ajungând la un total de doar 97 de milioane de barili zilnic. Pierderile totale din martie, cauzate de conflictul izbucnit pe 28 februarie după atacurile aeriene americano-israeliene asupra Iranului, au depășit 360 de milioane de barili. Dar situația se va agrava.

Iar pentru aprilie, estimările sunt și mai sumbre, AIE avertizând că pierderile vor crește la 440 de milioane de barili.

Strâmtoarea Ormuz, aproape blocată

La începutul lunii aprilie, blocada aproape totală impusă de Iran Strâmtorii Ormuz a însemnat că doar 3,8 milioane de barili pe zi de țiței, gaze naturale și produse rafinate mai părăseau zona. E drept că, înainte de începerea ostilităților, în februarie, prin strâmtoare treceau peste 20 de milioane de barili pe zi. V-ați gândit vreodată la un asemenea blocaj?

Deși unele țări precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Irak au deschis rute alternative pentru a exporta o parte din hidrocarburile lor (o soluție care nu ocolește Strâmtoarea Ormuz), diminuarea totală a exporturilor de petrol depășește 13 milioane de barili pe zi. Această gaură uriașă trebuie compensată, parțial, prin utilizarea rezervelor strategice, care sunt și ele în scădere.

Vârf de preț în următoarele săptămâni

Și totuși, în ciuda acestor vești, petrolul Brent a scăzut ușor sub 100 de dolari pe baril, pe fondul unor speranțe de negocieri între SUA și Iran. Numai că analiștii și oficialii sunt mult mai pesimiști. Secretarul american al Energiei a avertizat fără ocolișuri: „Vom vedea prețuri la energie ridicate și poate chiar în creștere, până când prin Ormuz se va relua un trafic naval important. Probabil în următoarele săptămâni prețurile petrolului vor atinge un vârf”.

Directorul AIE, Fatih Birol, a întărit mesajul de la Washington, spunând că „luna aprilie ar trebui să fie mai rea decât martie” pentru sectorul energetic. Explicația e simplă: dacă în martie piața a mai fost aprovizionată de petroliere încărcate înainte de conflict, acum acest lucru nu mai este posibil.

„Aceasta este cea mai semnificativă criză energetică din istorie”, a avertizat Birol. El a subliniat că situația afectează „petrolul şi gazele naturale, dar şi alte mărfuri esenţiale, cum ar fi îngrăşămintele, produsele petrochimice şi heliul”.

Companiile aeriene cer ajutorul UE

În acest peisaj sumbru, companiile aeriene europene au tras un semnal de alarmă și cer Uniunii Europene să intervină cu măsuri de urgență. Războiul cu Iranul a lovit grav industria aviației, iar operatorii solicită monitorizarea stocurilor de kerosen, reducerea taxelor și chiar achiziții comune de combustibil la nivel european.

Specialiștii avertizează că o penurie de combustibil ar putea apărea în doar câteva săptămâni.

Dincolo de criza imediată, AIE și-a revizuit drastic în scădere și previziunile pe termen lung. În 2026, consumul global de petrol ar trebui să fie în medie de 104,26 milioane de barili pe zi, comparativ cu 104,34 milioane în 2025. „Se aşteaptă acum ca cererea globală de petrol să coboare cu o medie de 80.000 de barili pe zi în 2026”, se arată în raportul agenției, o inversare completă față de prognoza din martie, care indica o creștere de 730.000 de barili pe zi.